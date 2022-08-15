اختتام فعاليات الموسم الصيفي بمؤسسات محمد بن خالد آل نهيان

المصدر: (العين - وام)

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اختتمت مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان بمقرها فعاليات الموسم الصيفي الذي أقيم برعاية كريمة وتوجيهات من رئيس مجلس الإدارة الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان.

أقيمت الفعاليات على مدار 4 أسابيع بمقر المؤسسات بمدينة العين، تخللها باقة من المحاضرات التوعوية، إلى جانب رحلات ثقافية وترفيهية واستكشافية داخل مدينة العين وخارجها، استهدفت المتاحف والمكتبات والمزارع والمراكز التجارية والمؤسسات البارزة في كل من العين وأبوظبي، والشارقة، ودبي، وغيرها.

وأعرب أولياء الأمور عن شكرهم للشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان على حرصها بتوفير مساحات آمنة ومفيدة لأطفالهم لقضاء الإجازة الصيفية ما بين الثقافة والترفيه والوعي والإدراك، وامتلاك القدرة على إدارة الوقت وقيادة الذات وبناء مهارات فنية، والتعرف على أماكن سياحية ثرية داخل إمارات الدولة.

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