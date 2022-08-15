نواكشوط تستعد للمهرجان الدولي الأول للتمور الموريتانية

المصدر: أبوظبي - وام

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برعاية محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية وبدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، ومتابعة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، تستعد العاصمة الموريتانية نواكشوط لاستقبال أكثر من 56 مزارعاً ومنتجاً للتمور من دول عربية عدة هي دولة الإمارات العربية المتحدة جمهورية مصر العربية، جمهورية السودان، المملكة الأردنية الهاشمية، المملكة المغربية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، للمشاركة في المهرجان الدولي الأول للتمور الموريتانية الذي تنظمه الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بالتعاون مع وزارة الزراعة الموريتانية، في قصر المؤتمرات القديم بنواكشوط خلال الفترة 26 – 28 أغسطس 2022.

نقلة نوعية

وأكد آدما بوكار سوكو وزير الزراعة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية أن المهرجان سوف يشكل نقلة نوعية تساهم في تعزيز حضور التمور الموريتانية على الساحة الإقليمية والدولية.

كما ينسجم هذا المهرجان مع أهداف مشروع تطوير وتنمية الواحات الذي يجسد تدخلات وزارة الزراعة في مجال تنمية زراعة النخيل وإنتاج التمور، حيث يوفر هذا المشروع، للمناطق الواحاتية، البنى التحتية القاعدية الضرورية لتنميتها ودمجها في الدورة الاقتصادية الوطنية. هذا بالإضافة إلى دعم الاستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع الخاص وخصوصاً جوانب معالجة وتسويق التمور الوطنية.

اهتمام

وذكر الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي أن هذا المهرجان جاء ليعبر عن الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين لتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور الموريتانية، حيث سعت الأمانة العامة للجائزة بالتعاون مع وزارة الزراعة الموريتانية وكل الشركاء من المنظمات الإقليمية والدولية، لإقامة المهرجان الدولي الأول للتمور الموريتانية بهدف عرض أجود أصناف التمور الموريتانية والعربية وتوثيق الروابط بين المزارعين ومنتجي ومصنعي التمور وتبادل الخبرات.

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