مركز شرطة بر دبي يكرم متعاوناً تقديراً لأمانته

المصدر: (دبي - البيان)

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كرم العميد عبدالله خادم سرور المعصم، مدير مركز شرطة بر دبي، بحضور نائبه العقيد راشد محمد صالح الشحي، وعبدالله إبراهيم عبدالله، رئيس قسم إسعاد المتعاملين بالمركز، سهل النامي، وذلك لتسليمه الشرطة مبلغاً مالياً قدره 31 ألف درهم عثر عليه في منطقة اختصاص المركز وقام بتسليمه للشرطة.

وأشاد العميد عبدالله المعصم بأمانة سهل النامي، التي تجسد القيم النبيلة التي نفخر بها في مجتمع دولة الإمارات، مؤكداً أن هذا التكريم يأتي في إطار اهتمام إدارة المركز بتحفيز الجمهور، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي.

وقدم العميد المعصم شهادة شكر وتقدير للنامي، لأمانته وفطنته، مؤكداً أن هذا التكريم يأتي في إطار تفعيل دور الشراكة المجتمعية بين شرطة دبي والجمهور، وبث الخصال الحميدة وروح التعاون، والعمل يداً بيد من أجل بسط الأمن والأمان في ربوع الوطن، مشيداً بالدور الكبير الذي يقوم به أفراد المجتمع وإسهامهم الفاعل في الارتقاء بسمعة الدولة عبر تعاونهم المثمر مع الأجهزة الأمنية.

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