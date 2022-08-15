ضابط في شرطة دبي ينال «الأستاذية» في العلوم الجنائية

المصدر: (دبي-البيان)

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منحت جامعة موردوخ الأسترالية درجة الأستاذية في مجال علوم الجنائية للمقدم خبير الدكتور راشد حمدان الغافري مدير المركز الدولي للعلوم الجنائية في شرطة دبي، رئيس مجلس علماء شرطة دبي، نتيجة حرصه منذ حصوله على درجة الدكتوراه في المساهمة الفعالة في المجال الأكاديمي مع عمله كخبير في مجال الأدلة الجنائية، إذ يعتبر أول ضابط ينال درجة الأستاذية في مجال العلوم الجنائية على مستوى المؤسسات الشرطية.

وبلغ حصاد المقدم الغافري 45 بحثاً محكماً ومنشوراً في مجلات علمية عالمية حتى الآن منذ خوضه مجال البحث والتطوير. وأشرف على 4 طلبة دكتوراه من مختلف الجامعات داخل وخارج الدولة .

وحقق المقدم الغافري العديد من الإنجازات الأخرى، إذ بلغت حصيلة الجوائز التي نالها على المستويات المحلية والإقليمية والخارجية 15 جائزة.

وسجل الغافري براءتين لاختراع البصمة الوراثية الذكرية، الأولى في عام 2014، والثانية في عام 2022.

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