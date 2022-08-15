«الدولي للاتصال الحكومي» يبحث التحولات الاقتصادية والاجتماعية

المصدر: الشارقة - البيان

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق فعاليات الدورة الـ11 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي يومي 28 و29 سبتمبر المقبل، تحت شعار «تحديات وحلول»، في مركز إكسبو الشارقة، إذ يمثل المنتدى منصة عالمية تستضيف على مدى يومين نخبة من قادة الرأي والفكر والخبراء في قطاع الاتصال الحكومي، الذين يشاركون رؤاهم وتحليلاتهم للتحولات الاقتصادية والاجتماعية القادمة، ويستعرضون أفضل مناهج الاتصال وأدواته لمخاطبة الجمهور في الأوقات غير الاعتيادية.

ويركز المنتدى، الذي ينظمه المركز الدولي للاتصال الحكومي، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، على دور الاتصال الحكومي في تعريف المتخصصين بالتحديات واستخدام منهجيات الاتصال المناسبة التي تؤسس للروح الإيجابية .

وأكد طارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة إن الدورة المقبلة من المنتدى تدعم مرحلة جديدة من الاتصال الحكومي في المنطقة، تستجيب للتحولات الكبيرة التي تشهدها ساحة الاتصال والاقتصاد والعلوم الاجتماعية، لأن الاتصال ليس مفهوماً ثابتاً، بل علم دائم التطور يكتسب سماته ويصيغ استراتيجياته ويحدد غاياته من طبيعة الأحداث الراهنة، ومراعاة طموحات المجتمعات ومصالحها العليا.

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