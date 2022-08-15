«عجمان للتنمية الاجتماعية» تزور مرضى الكلى بمستشفى الجليلة بدبي

المصدر: عجمان – عصام الدين عوض

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نظمت جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، مبادرة «سعادتهم غايتنا»، وذلك من خلال تنظيم زيارة خاصة لمرضى الكلى من فئة الأطفال في مستشفى الجليلة للأطفال بدبي، والتي قام بها أعضاء الجمعية، فأسعدت تلك الزيارة 225 طفلاً مصابين بمرض الكلى من نزلاء المستشفى.

وأكدت منى صقر المطروشي، مدير عام جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، أن المبادرة تهدف إلى حث كافة أفراد المجتمع على ضرورة التعاضد والتكافل مع المرضى المصابين – خصوصاً – الأطفال المصابين بمرض الكلى، وزيارتهم للتخفيف عنهم وعن أسرهم، حتى يتعرفوا على معاناتهم ومعاناة أسرهم، مبينة أن مبادرة (سعادتهم غايتنا) تعد مبادرة خاصة بأعضاء جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، وذلك ضمن استراتيجية الجمعية في الحرص على مشاركة جميع الأعضاء لغرس مفهوم المسؤولية المجتمعية لدى الجميع والحث على المشاركات الإنسانية والمجتمعية، كما أن من أهم أهداف الجمعية تسليط الضوء ولفت انتباه المجتمع المحلي على شرائح المجتمع المختلفة ودعمهم في احتياجاتهم النفسية والاجتماعية - خصوصاً - المرضى ومرافقيهم في المستشفيات.

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