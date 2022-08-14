تنويه مهم من سفارة الإمارات في يريفان

المصدر: البيان

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أهابت سفارة الإمارات في يريفان جميع المواطنين المتواجدين في جمهورية أرمينيا أخذ الحيطة بسبب حدوث انفجار في سوق الجملة في سورمالو، وضرورة الابتعاد عن المنطقة واتباع التعليمات الصادرة عن السلطات الأرمينية.

وقالت السفارة على حسابها في "تويتر": "تهيب سفارة الدولة في يريفان مواطني الدولة بتوخي الحيطة والحذر بسبب حدوث انفجار في سوق الجملة في سورمالو. نؤكد ضرورة الابتعاد عن المنطقة واتباع التعليمات الصادرة عن السلطات الأرمينية والتواصل مع السفارة في حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 0097180044444 والتسجيل في خدمة تواجدي"

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