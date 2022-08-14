طقس الإمارات غداً.. غائم جزئياً إلى غائم

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا إلى غائم ومغبرا أحياناً، مع فرصة تكون السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر يصاحبها سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 16:10 والمد الثاني عند الساعة 03:34 والجزر الأول عند الساعة 09:32 والجزر الثاني عند الساعة 21:22 ويكون الموج في بحر عمان خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 12:06 والمد الثاني عند الساعة 00:32 والجزر الاول عند الساعة 18:28 والجزر الثاني عند الساعة 06:19.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 43 34 45 20

دبي 41 35 40 20

الشارقة 42 32 50 20

عجمان 40 32 50 15

أم القيوين 40 30 55 20

رأس الخيمة 44 30 60 20

الفجيرة 37 31 85 40

العين 40 31 50 20

ليوا 42 33 35 15

الرويس 42 33 60 20

السلع 41 34 65 25

دلما 38 34 70 45

طنب الكبرى 35 33 80 45

طنب الصغرى 35 33 80 45

أبو موسى 35 33 80 45

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