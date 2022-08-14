شرطة أبوظبي: ازدحام وعرقلة في حركة السير على طريق القرم

المصدر: البيان

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دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى توخي الحيطة والحذر وذلك لوجود ازدحام وعرقلة في حركة السير على طريق القرم قبل جسر مسجد الشيخ زايد باتجاه الخارج .

وحذر المركز الوطني للأرصاد من الغبار والأتربة العالقة في الجو وانعدام الرؤية الأفقية على بعض المناطق المكشوفة،حيث انخفضت الرؤية بسبب موجة الغبار والأتربة المحملة وانخفاض الرؤية الأفقية لأقل من 500 متر على مطار دبي الدولي ومطار أبوظبي الدولي ومطار آل مكتوم ومطار البطين والعجبان في أبوظبي وسويحان ومطار العين الدولي وزعبة في العين ومدينة زايد بمنطقة الظفرة وعلى مناطق متفرقة من الدولة.

واستمر طقس اليوم مغبرا إلى غائم جزئيا، مع تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأرجع المركز الوطني للأرصاد حالة الغبار إلى تأثير الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا مصحوبا بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ورياح نشطة محملة بالأتربة والغبار أدت إلى تدني الرؤية الأفقية إلى نحو 500 مترا على عدد من مناطق الدولة.

وسجلت أقل درجة حرارة على الدولة اليوم بمقدار 23.5 درجة مئوية في جبل جيس برأس الخيمة عند الساعة 5:45 صباحا ، كما سجلت أعلى درجة في سويحان بواقع 47.9 درجة مئوية عند الساعة 3:15 عصرا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

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