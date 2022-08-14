الأرصاد يحذر من الغبار وانعدام الرؤية على عدة مناطق متفرقة

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

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حذر المركز الوطني للأرصاد من الغبار والأتربة العالقة في الجو وانعدام الرؤية الأفقية على بعض المناطق المكشوفة،حيث انخفضت الرؤية بسبب موجة الغبار والأتربة المحملة وانخفاض الرؤية الأفقية لأقل من 500 متر على مطار دبي الدولي ومطار أبوظبي الدولي ومطار آل مكتوم ومطار البطين والعجبان في أبوظبي وسويحان ومطار العين الدولي وزعبة في العين ومدينة زايد بمنطقة الظفرة وعلى مناطق متفرقة من الدولة.

واستمر طقس اليوم مغبرا إلى غائم جزئيا، مع تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأرجع المركز الوطني للأرصاد حالة الغبار إلى تأثير الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا مصحوبا بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ورياح نشطة محملة بالأتربة والغبار أدت إلى تدني الرؤية الأفقية إلى نحو 500 مترا على عدد من مناطق الدولة.

وسجلت أقل درجة حرارة على الدولة اليوم بمقدار 23.5 درجة مئوية في جبل جيس برأس الخيمة عند الساعة 5:45 صباحا ، كما سجلت أعلى درجة في سويحان بواقع 47.9 درجة مئوية عند الساعة 3:15 عصرا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

من جهة أخرى حذر أطباء في أبو ظبي من التعرض المباشر للغبار والأتربة العالقة في الجو خاصة مرضى الربو والمصابين بأمراض تنفسية أو صدرية وضرورة تجنب الخروج في مثل هذه الأجواء أو ارتداء الكمامات الطبية أو باستخدام قماش مبلل على الأنف والفم في حالة الخروج الاضطراري لحجب دخول ذرات التراب إلى مجرى التنفس والتي تعمل على تهيج الجهاز التنفسي وحساسية الأنف.

إلى أن موجة الأتربة المثارة في الجو تمثل خطورة كبيرة على هؤلاء المرضى عند التعرض المباشر للأتربة المثارة في الجو لما تحدثه من التهابات في الشعب الهوائية بالرئتين حيث تنتاب المريض الأزمات الربوية المتكررة والشعور بضيق التنفس وإفراز المخاط في الرئتين والسعال المتواصل، مشيرين إلى أن الشعب الهوائية لمرضى الربو وحساسية الصدر تصبح حساسة لبعض المواد المهيجة كذرات الأتربة والغبار الدقيقة في الجو فتضيق الشعب وتلتهب وتسوء حالة المريض.

وينصح الاطباء من لديهم أطفال يعانون من الربو أو حساسية الجهاز التنفسي بضرورة إحكام غلق النوافذ والأبواب، والتأكد من عزلها من دخول الغبار داخل المنزل مع الاستمرار بأخذ البخاخ الواقي بانتظام مع إمكانية زيادة الجرعة اليومية.

وأصدرت بلدية منطقة الظفرة إجراءات السلامة في حالات التقلبات الجوية، وأشارت إلى أهمية إيقاف الأنشطة المتعلقة بعمليات الرفع بواسطة الرافعات البرجية والمتحركة والمنصات المعلقة، والتأكيد من تأمين السقالات حسب المواصفات المعتمدة، والتنبيه على جميع العمال والمواطنين بالإجراءات اللازم اتخاذها وضرورة توخي الحيطة والحذر، وتثبيت الأسوار المؤقتة والحواجز البلاستيكية واللوحات حول مواقع العمل.

كما شددت بلدية الظفرة على أهمية من تأمين الرافعات البرجية حسب المواصفات المعتمدة للتأمين من الأحوال الجوية والرياح الشديدة والغبار، والتأكد من إيقاف عمليات الهدم والآليات المستخدمة، وإيقاف جميع الاعمال في المناطق المرتفعة والمفتوحة وإيقاف حركة المعدات والمركبات الثقيلة.

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