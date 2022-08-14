لجنة الفجيرة لحصر أضرار الأمطار والسيول تعلن عن إيقاف استلام طلبات المتضررين

المصدر: البيان

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أعلنت لجنة الفجيرة لحصر أضرار الأمطار والسيول عن إيقاف استلام طلبات المتضررين عبر الرابط الالكتروني المخصص لذلك بنهاية هذا اليوم الأحد الموافق بتاريخ 2022/08/14 م .

وكانت اللجنة عقدت اجتماعها الأول نهاية الشهر الماضي برئاسة المهندس محمد سيف الأفخم مدير بلدية الفجيرة حيث ناقشت البدء الفوري في حصر الأضرار للمواطنين والمقيمين في الفجيرة جراء تأثر الإمارة بالمنخفض الجوي ومعاينتها وتوثيقها يومي 27 و28 يوليو الماضي.

وتمكن المتضررون من التسجيل عبر رابط إلكتروني أتاح لهم إدخال رقم الهوية الإماراتية ومن ثم حصر الأضرار .

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