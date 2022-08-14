الأرصاد العمانية: ضعف الحالة الجوية في بحر العرب وتراجع تصنيفها إلى منخفض مداري

المصدر:
  • دبي- وائل زكير
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أعلنت الأرصاد العمانية عن ضعف الحالة الجوية في بحر العرب وتراجع تصنيفها من منخفض مداري عميق إلى منخفض مداري.

وأوضحت  أنه خلال الساعات القادمة هناك احتمالان للحالة الجوية إما تلاشيها في بحر العرب أو بقاء الحالة لفترة أطول بالقرب من السواحل الهندية الباكستانية مع إمكانية ضعفها أو نشاطها مرة أخرى.

وكانت سفارة الإمارات في مسقط أهابت بالمواطنين المتواجدين في سلطنة عمان الشقيقة أخذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة في السلطنة بشأن المنخفض المداري وما يصاحبه من أمطار بدءا من يوم السبت ولعدة أيام قادمة.

وأشارت إلى أنه في حالات الطوارئ يمكن التواصل مع السفارة على الرقم 0097180024

وتمنت السفارة السلامة للجميع.

وذكرت المواطنين بأخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلامة الصادرة عن الجهات الرسمية في سلطنة عُمان الشقيقة.

 

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