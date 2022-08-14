الأرصاد العمانية: ضعف الحالة الجوية في بحر العرب وتراجع تصنيفها إلى منخفض مداري

المصدر: دبي- وائل زكير

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أعلنت الأرصاد العمانية عن ضعف الحالة الجوية في بحر العرب وتراجع تصنيفها من منخفض مداري عميق إلى منخفض مداري.

وأوضحت أنه خلال الساعات القادمة هناك احتمالان للحالة الجوية إما تلاشيها في بحر العرب أو بقاء الحالة لفترة أطول بالقرب من السواحل الهندية الباكستانية مع إمكانية ضعفها أو نشاطها مرة أخرى.

الأرصاد العمانية:ضعف الحالة الجوية في بحر العرب وتراجع تصنيفها من منخفض مداري عميق إلى منخفض مداري.وخلال الساعات القادمة هناك احتمالان للحالة الجوية إما تلاشيها في بحر العرب أو بقاء الحالة لفترة أطول بالقرب من السواحل الهندية الباكستانية مع إمكانية ضعفها أو نشاطها مرة أخرى. https://t.co/jVTr9c7s4j — مركز الأخبار (@omantvnews) August 14, 2022

وكانت سفارة الإمارات في مسقط أهابت بالمواطنين المتواجدين في سلطنة عمان الشقيقة أخذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة في السلطنة بشأن المنخفض المداري وما يصاحبه من أمطار بدءا من يوم السبت ولعدة أيام قادمة.

وأشارت إلى أنه في حالات الطوارئ يمكن التواصل مع السفارة على الرقم 0097180024

وتمنت السفارة السلامة للجميع.

وذكرت المواطنين بأخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلامة الصادرة عن الجهات الرسمية في سلطنة عُمان الشقيقة.

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