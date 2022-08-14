حمدان بن محمد يدشن المبنى الجديد للعيادات الخارجية بمستشفى دبي

المصدر: دبي- وائل زكير

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دشن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، المبنى الجديد للعيادات الخارجية بمستشفى دبي .

ويضم المبنى 128 عيادة تخصصية، حيث تم تجهيزه بأحدث الأجهزة والتقنيات والحلول الذكية بتكلفة 177 مليون درهم. ويرفع المبنى الجديد الطاقة الاستيعابية من المرضى بنسبة 200%.

#حمدان_بن_محمد: دشنا المبنى الجديد للعيادات الخارجية بمستشفى #دبي والذي يضم 128 عيادة تخصصية ... تم تجهيز المبنى بأحدث الأجهزة والتقنيات والحلول الذكية بتكلفة 177 مليون درهم، ويرفع المبنى الجديد الطاقة الاستيعابية من المرضى بنسبة 200%. @HamdanMohammed #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/ckTkkE21lS — صحيفة البيان (@AlBayanNews) August 14, 2022

ونشر سمو الشيخ حمدان بن محمد على حسابه في تويتر مقطع فيديو يوضح تدشين المبنى الجديد، معلقاً سموه بقوله"دشنا المبنى الجديد للعيادات الخارجية بمستشفى دبي والذي يضم 128 عيادة تخصصية ... تم تجهيز المبنى بأحدث الأجهزة والتقنيات والحلول الذكية بتكلفة 177 مليون درهم، ويرفع المبنى الجديد الطاقة الاستيعابية من المرضى بنسبة 200%".

وأضاف سموه " يحظى القطاع الصحي بأولوية كبرى في رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتواصل دبي الاستثمار في تطوير قدرات هذا القطاع ومنظومة الرعاية الطبية لتوفير أفضل الإمكانيات لضمان صحة وسلامة مجتمعنا".

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