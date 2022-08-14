«غاية» رافد ابتكار ومعزز الثقافة المالية عند الشباب

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

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أكدت سلامة العميمي، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، أن الهيئة تحرص دائماً على تقديم حلول ابتكارية للأولويات الاجتماعية المعتمدة من قبل دائرة تنمية المجتمع في إمارة أبوظبي، والتي شملت الثقافة المالية كواحدة من أهم تلك الأولويات، وفي سبيل تحقيق ذلك، تم إطلاق برنامج غاية للثقافة المالية بالتعاون مع مجموعة مميزة من الشركاء المحليين والدوليين، حيث يتميز هذا البرنامج أنه نتيجة تعاون مثمر بين مختلف الجهات في سبيل تمكين أفراد المجتمع، من تطوير قدراتهم في إدارة أموالهم وتخطيط ميزانياتهم، خصوصاً المدربين المتطوعين المتخصصين، الذين استثمروا أوقاتهم وخبراتهم خدمة لأبناء مجتمعهم.

أثر إيجابي

وقالت العميمي: «عملت الهيئة على تطوير أدوات علمية ومنهجية للقياس، عبر متابعة التغير السلوكي لخريجي البرنامج بشكل فصلي وتمتد إلى 9 أشهر بعد استكمال البرنامج، وأشارت النتائج التي حصلنا عليها حتى من متابعة خريجي الدفعة الأولى، إلى أنه وبعد تسعة أشهر، يشعر 67% من الخريجين بثقة في مدخراتهم المالية، و89% منهم يثقون بمخططاتهم المالية، و78% يشعرون بثقة حول وضعهم المالي العام».

وأوضحت أن فئة الشباب تعد إلى حد ما بحاجة أكبر لتعلم مهارات الإدارة المالية، والأمر يعود في ذلك إلى باقة مختلفة من الأسباب منها التطورات الاقتصادية المتسارعة حول العالم، وتطور أنماط الحياة التي أصبحت أكثر استهلاكية عالمياً وإقليمياً ومحلياً، وعليه «يتوجب علينا أن أكون أكثر استباقية في نشر الوعي ومبادئ الثقافة المالية بين فئات الشباب بصورة تسهم في تجنيبهم مخاطر التعثر المالي وما يترتب عليها من تحديات قد تؤثر على الجوانب العائلية والعملية».

حاضنة مشاريع

وفي سياق متصل، أكدت العميمي أن جهود تعزيز الثقافة المالية لم تقتصر على برنامج غاية فحسب، بل ركزت حاضنة معاً الاجتماعية في دورتها السادسة أيضاً على استقطاب أفضل الشركات الناشئة ورواد الأعمال الاجتماعيين، ممن يحملون أفكاراً ومشاريع مبتكرة من شأنها تعزيز قدرة أفراد المجتمع على تحسين مستويات ثقافتهم المالية، وإدارة ميزانياتهم في مختلف المراحل العمرية، وعقب استكمال برنامج الدفعة السادسة، قدمت هيئة «معاً» لمجتمع أبوظبي 6 شركات ناشئة ذات برامج ومشاريع ومنصات تتمحور حول إثراء الثقافة المالية لمختلف الفئات العمرية، وأشارت أن الهيئة ستواصل جهودها الداعمة لتوجهات إمارة أبوظبي ودولة الإمارات، الرامية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية المستندة إلى تنمية اجتماعية شاملة، وعبر اعتماد الابتكار الاجتماعي كأساس لتحقيق تلك الجهود. وأوضحت أن الثقافة المالية تعتبر أحد مفاتيح النجاح الشخصي للجميع، خصوصاً فئة الشباب.

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