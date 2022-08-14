مجلس مديري مراكز الشرطة في دبي يستعرض إنجازات الربع الثاني من 2022

المصدر: دبي - البيان

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استعرض مجلس مديري مراكز الشرطة في دبي إنجازاته خلال الربع الثاني من العام الجاري.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الدوري الذي عقد برئاسة العميد عبدالله بن خادم سرور المعصم، مدير مركز شرطة بر دبي، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، وحضور مديري مراكز الشرطة، أعضاء المجلس، وعدد من الضباط من الإدارات المختلفة. وأكد العميد عبدالله خادم المعصم، خلال الاجتماع - الذي عقد في مركز شرطة الخوانيج - أهمية خروج مراكز الشرطة بمشاريع ومقترحات تطويرية دائمة ومستمرة بهدف تطوير منظومة العمل الشرطي.

وأشار إلى أن مراكز الشرطة استطاعت توحيد جهودها والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي، والمتمثلة في «مدينة آمنة، إسعاد المجتمع، الابتكار في القدرات»، إلى جانب السعي إلى تعزيز العلاقة مع مختلف الشركاء الداخليين والخارجيين، وتطوير منظومة العمل بما يعزز الأمن والأمان في المجتمع.

وأوضح العميد عبدالله خادم أن المجلس يهدف إلى تقديم خدمات تلبي تطلعات المتعاملين وتسعدهم وفق أفضل الممارسات العالمية في المجال الشرطي بشقيه الجنائي والمروري، بالإضافة إلى تعزيز التواصل بين مراكز الشرطة، ووضع خطط أمنية تستشرف المستقبل وتستعين بأنظمة الذكاء الاصطناعي، بما يعزز الأهداف الاستراتيجية.

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