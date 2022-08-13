طفلة بمهام ضابط شرطة دبي في عيد ميلادها

المصدر: دبي - البيان:

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لبت إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، بالتعاون مع شركة هامليز للألعاب، طلب عائلة طفلة في تحقيق أمنيتها، بأن تعمل كضابط شرطة، وذلك عبر مفاجأتها في عيد ميلادها السادس، بتوفير زي ضابط شرطة لها، وتمكينها من أداء مهام الضابط الميدانية ضمن الدوريات الرياضية الفارهة.

وأكد بطي أحمد بن درويش الفلاسي، مدير إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، أن تحقيق أمنية الطفلة حور الحداد، يأتي ضمن برنامج «إسعاد طفل» الهادف إلى تحقيق أمنية الأطفال، وذلك في إطار التوجه الاستراتيجي لشرطة دبي في إسعاد المجتمع، مشيراً إلى أن شرطة دبي لا تتوانى عن تلبية أو تحقيق الطلبات في إطار رسالتها لنشر السعادة وتعزيز الثقة بالأجهزة الشرطية، والتي تلعب دوراً اجتماعياً مهماً إلى جانب دورها في المجال الأمني.

رسالة

بدوره، أكد الرائد علي يوسف آل علي، رئيس قسم التنوع الثقافي في إدارة التوعية الأمنية، أن إدارة التوعية الأمنية باشرت في تحقيق طلب عائلة الطفلة حور الحداد بعد تلقيها رسالة من عائلتها برغبتها في إسعاد طفلتها في يوم ميلادها، وتحقيق أمنيتها بأن تعمل ضابط شرطة، وترتدي زي الشرطة بحضور زميلاتها الطالبات.

وأشار الرائد علي يوسف آل علي إلى أن إدارة التوعية الأمنية وفرت للطفلة زي ضابط شرطة دبي، ثم اصطحبتها في جولة في الدوريات الرياضية الفارهة، وأطلعتها على مهام ضابط الشرطة في العمل الميداني، إلى جانب عمل عروض للكلاب البوليسية للطفلة وزميلاتها بالتعاون مع إدارة التفتيش الأمني K9، وذلك بالتزامن مع يوم ميلادها، وهو ما أسعدها وزميلاتها، في حين تقدمت عائلة الطفلة بالشكر للقيادة العامة لشرطة دبي على تحقيق أمنية طفلتهم في عيد ميلادها.

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