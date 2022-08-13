طقس الإمارات غداً.. صحو إلى غائم جزئيا مع فرصة سقوط أمطار

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر يصاحبها سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار نهاراً .

حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س .. و يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:39 المد الثاني عند الساعة 02:45 والجزر الأول عند الساعة 08:59 والجزر الثاني عند الساعة 20:32.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 11:32 المد الثاني عند الساعة 23:38 والجزر الأول عند الساعة 17:45 الجزر الثاني عند الساعة 05:40 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 45 32 40 15 دبي 43 33 55 10 الشارقة 44 32 60 10 عجمان 41 32 70 15 أم القيوين 41 33 65 15 رأس الخيمة 45 34 45 10 الفجيرة 37 31 85 30 العين 45 35 40 10 ليوا 46 36 40 10 الرويس 42 34 65 20 السلع 42 35 70 20 دلما 39 34 85 30 طنب الكبرى 37 32 85 30 طنب الصغرى 37 32 85 30 أبو موسى 37 32 85 30 .

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