"الطوارئ والأزمات" تؤكد على جاهزية الجهات المعنية للتعامل مع المنخفض الجوي المقبل

المصدر: البيان

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أكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على جاهزية واستعداد جميع الجهات المعنية بقيادة وزارة الداخلية، ومشاركة كل من المركز الوطني للأرصاد والقيادات الشرطية المحلية، وذلك للتعامل مع المنخفض الجوي الذي من المتوقع أن تتأثر به الدولة نهاية الأسبوع الجاري.

وأضافت الهيئة بأن جميع الجهات المعنية على أهبة الاستعداد للتعامل مع المنخفض الجوي واتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية كل ضمن اختصاصه، بجانب التأكد من جاهزية خطط استمرارية الأعمال لجميع الجهات الحيوية وتفعيلها بعد تقييم الظروف المحيطة في المناطق المتوقع أن تتأثر بالمنخفض، بالإضافة إلى التقييم الميداني لبعض المناطق المتوقع تأثرها بالمنخفض من قبل الفرق المختصة.

كما أكدت الهيئة على جاهزية الإجراءات الإعلامية لنشر التحذيرات قبل وأثناء مرور المنخفض الجوي والإعلان عن الإجراءات المتخذة من قبل جهات الاختصاص، بجانب تفعيل منظومة الإنذار المبكر من قبل القيادات الشرطية المحلية لتوجيه الجمهور وتزويدهم بكافة المستجدات والإجراءات المراد اتباعها.

من جهتها؛ تجدد وزارة الداخلية تأكيدها على أن سلامة المجتمع وحماية الأرواح والممتلكات أولوية قصوى، وأنها على أتمّ الاستعداد بجميع قطاعاتها وإداراتها وفرقها الميدانية، للتعامل مع أي حالة طارئة وفق الخطط الموضوعة بما يضمن أمن وسلامة الجميع، داعيةً الجمهور الكريم إلى توخي الحيطة والحذر والتزام اشتراطات وإرشادات السلامة والتقيد بتعليمات الجهات المعنية.

هذا وأهاب فريق التقييم المشترك الجمهور بعدم تداول الشائعات ونشرها، والرجوع إلى المصادر الرسمية في الدولة لتلقي كافة المستجدات والمعلومات المتعلقة بالمنخفض الجوي واتباع الإجراءات المعتمدة من قبل الجهات المعنية.

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