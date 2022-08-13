سيف بن زايد: مركز زايد لأبحاث الأمراض النادرة ثمرة عطاء للشيخة فاطمة

المصدر: دبي - البيان

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أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن مركز زايد لأبحاث الأمراض النادرة لدى الأطفال بلندن، كان من ثمرات العطاء الإنساني لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، ودون سموه على حسابه في «تويتر»: «مركز زايد لأبحاث الأمراض النادرة لدى الأطفال بلندن، كان من ثمرات العطاء الإنساني لأم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وزيارة منتسبي مبادرة أقدر لتمكين قادة المستقبل، تفتح الآفاق لأبناء الإمارات لرؤية إنجازاتٍ علمية رائدة بمجال الخلايا الجذعية نجحت في علاج أكثر من 105 آلاف طفل».

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