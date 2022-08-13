مشيرة أبو غالي: الحقيقة أقصر الطرق لوأد الشائعات

المصدر: القاهرة - البيان

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ألقت مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، الدكتورة مشيرة أبو غالي، كلمة لدى تدشين الهيئة القومية لمؤسسات المجتمع المدني لبناء الوعي، تحدثت خلالها عن أبرز منجزات مجلس الشباب العربي على مدار السنوات الماضية، والمبادرات التي أطلقها المجلس لترسيخ الانتماء داخل الشباب العربي وفتح منصات للحوار والتعبير عن أنفسهم وقضاياهم، من بينها مبادرة «الشاب النموذج» التي تحولت في العام 2019 إلى مسابقة يتم خلالها اختيار شاب عربي كنموذج من بين شباب المنطقة العربية.

التصدي للشائعات

كما استعرضت أبرز الأهداف الخاصة بالملتقى الذي من المقرر أن ينعقد كل ثلاثة أشهر بدولة عربية مختلفة، وكذلك أهداف الهيئة القومية لبناء الوعي، وأهمها: التصدي للشائعات وتوعية الشباب بالأحداث الحقيقية كأقصر الطرق لوأدها، إضافة إلى تنظيم دورات تدريبية وندوات.

وشددت على أهمية هذا الملتقى لإلقاء الضوء على قضايا الشباب ودعم قضايا الأمة ومواجهة التحديات الراهنة، موضحة أن انعقاد الملتقى يتزامن مع احتفال الشباب العربي والأمم المتحدة باليوم العالمي للشباب، حيث يتركز اهتمام المجتمع الدولي على قضايا الشباب باعتبارهم شركاء المجتمع المعاصر.

ونبهت أبو غالي إلى أن الدول العربية تواجه تحديات عدة، لافتة إلى أن إدراك الحقائق هو مهمتنا الكبرى الآن ومحاربة الشائعات بإعلان الحقيقة أقصر الطرق لوأدها.

كما أكدت أهمية تعريف الشباب العربي بالحقائق والإجراءات التي تتم وتنبيه الجميع بالتهديدات التي تحيط بالأمة العربية والعمل على التصدي لها برؤية شبابية هادفة وواضحة للحفاظ على الأمن القومي العربي.

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