علي المري: الشباب أمل العالم من أجل غدٍ أفضل

المصدر: (دبي - البيان)

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أكد الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: إن الشباب هم أمل العالم نحو غدٍ أفضل، وبسواعدهم يستطيع العالم إحداث تغيير إيجابي في كل مناحي الحياة.

وقال بمناسبة اليوم الدولي للشباب: يمتلك الشباب الإرادة والتصميم على صناعة المستحيل وبناء مستقبل مزدهر لسائر البشرية. واليوم نهنئ شباب الوطن والعالم بيوم الشباب الدولي الذي يمثل فرصة لنا لتعزيز مكانة الشباب وتأهيلهم بكل السبل من أجل إعدادهم للمستقبل.

وأضاف: إن الشباب الإماراتي نموذج ملهم لشباب العالم ويستمدون من قيادتهم الرشيدة التصميم والإرادة على تحقيق أحلامهم التي لا سقف لها. تقدم دولة الإمارات دعماً غير محدود للشباب من أجل تمكينهم وتأهيلهم ليكونوا يد الوطن التي تبني وتعمر.

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