100 شاب وشابة يشاركون في فعاليات «كهرباء دبي»

المصدر: دبي - البيان

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بالتزامن مع اليوم العالمي للشباب الذي يصادف 12 أغسطس من كل عام، نظم مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي، سلسلة من الفعاليات والجلسات النقاشية حول استثمار الطاقات الشابة لدفع عجلة التنمية المستدامة، بمشاركة العديد من المجالس الشبابية المحلية والمؤسسية ومنها مجلس شباب دبي، مجلس شباب «دو»، مجلس شباب شركة مايكروسفت، مجلس شباب هيئة الطرق والمواصلات ومجلس شباب شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وبحضور أكثر من 100 شاب وشابة.

وبهذه المناسبة، تقدّم معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، بالتهنئة إلى موظفي الهيئة الشباب، وشباب دولة الإمارات العربية المتحدة، ممن يشكّلون دعامة أساسية لجعل دولة الإمارات العربية المتحدة أفضل دولة في العالم بحلول مئويتها عام 2071.

وأكد معالي الطاير أن تمكين الشباب وتوفير الفرص والأدوات لهم لإطلاق إبداعاتهم وحلولهم المبتكرة، بات ثقافة وطنية شاملة في دولة الإمارات.

وأضاف معاليه: «نحتفي اليوم بجيل الشباب الذي يدعم مساعينا لتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050.

ونستلهم في الهيئة رؤيتنا من توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لدعم شباب الوطن وصقل قدراتهم وترسيخ دورهم الفعال لمواصلة مسيرة النجاحات والبناء عليها.

وتتبنى الهيئة استراتيجية متكاملة لتأهيل الشباب للمشاركة في مختلف مواقع العمل الوطني. وتضم الكوادر البشرية في الهيئة 3,397 من الموظفين الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً، أي بنسبة 30% من الموظفين. ».

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