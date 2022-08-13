جابر الأحبابي.. نموذج في استثمار طاقات الشباب

المصدر: العين ـ جميلة إسماعيل

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يدرك الشاب الإماراتي جابر بطي الأحبابي، مهندس بترول في إحدى الشركات الوطنية بأن قيادة دولة الإمارات تؤمن تماماً بقدرات وإمكانات شباب الوطن، وتؤمن كذلك في طاقاتهم وبأنهم مصدر الأمل، وتعمل على إشراكهم في قيادة المبادرات والمشاريع النوعية.

وانطلاقاً من هذه الرؤية، أخذ المهندس الشاب على عاتقه رد الجميل للوطن بالإبداع والإنجاز والتميز في شتى المجالات التي رأى قدرته على العطاء فيها، لاسيما التدريب والتطوع، حتى بات في رصيده وتنظيم الفعاليات والمؤتمرات، وغيرها، فالشاب جابر الأحبابي يعتبر نموذجاً في استثمار طاقات الشباب إذ نجح في تدريب أكثر من 13500 متطوع في الدولة.

وأوضح الأحبابي لـ«البيان»: أن شباب الوطن يسعون وباجتهاد لتعزيز قدراتهم وتطوير ذاتهم، لاسيما وأنهم ركيزة أساسية في مبادرات الحكومة وسياساتها في مختلف المجالات.

أسس الأحبابي فريق الوطن التطوعي والذي يرأسه فخرياً الشيخ سلطان بن محمد بن خالد آل نهيان، وهو فريق مرخص من دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، ونجح بالتعاون مع أعضاء الفريق من المتطوعين والمتطوعات خلال فترة 10 أعوام في تنظيم وإدارة أكثر من 400 فعالية عامة وتخصصية، والإشراف على تطوع وتدريب أكثر من 13500 متطوع من 53 جنسية مختلفة، بهدف تطوير مهاراتهم وصقلها لتتناسب مع المتطلبات الميدانية.

وحصل على لقب سفير السلام من الرابطة الدولية للإبداع الفكري والفني والثقافي بدولة الإمارات، إضافة إلى لقب سفير العطاء من هيئة الاستثمار والتعاون الدولي.

وأكد المهندس الأحبابي أن لدى شباب دولة الإمارات الكثير ليقدموه وذلك بجدهم واجتهادهم ومثابرتهم، وبتحملهم للمسؤولية كبيرة، وذلك بأن تصل إنجازاتهم خارج حدود دولة الإمارات، وذلك على المستوى العالمي، بل والمساهمة الإيجابية والناجحة في نقل رسالة دولة الإمارات في السلام والتعايش والتسامح للعالم بدعم من القيادة الرشيدة والجهات المعنية في الدولة، والمساهمة الفعّالة في مسيرة التنمية المستدامة.

وأوضح: قيادتنا الرشيدة حريصة كل الحرص على تقديم الدعم والحافز للشباب ليكونوا الركيزة الأساسية في صناعة المستقبل المشرق لوطنهم، وليطلقوا العنان لعقولهم لإبداع الأفكار المبتكرة التي تمكنهم من تحقيق التميز. ولفت إلى أن شباب الوطن يعتبرون القيادة الرشيدة قدوة لهم على البذل والإنجاز، فهي قيادة تطمح بأن تكون في المراكز الأولى عالمياً دائماً وفي شتى المجالات، لأنها لا تعرف للمستحيل معنى.

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