أمطار رعدية غزيرة في الإمارات اعتباراً من غدٍ

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

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تشهد مناطق الدولة اعتباراً من يوم غدٍ وحتى الخميس المقبل حالة من عدم الاستقرار الجوي وهطول أمطار رعدية غزيرة على مناطق متفرقة من الدولة، مع انخفاض واضح في درجات الحرارة، وتكون الرياح جنوبية - شرقية إلى شمالية - شرقية، معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً خاصة مع السحب الركامية تكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وحذر المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي في تدوينات نشرها عبر حسابه في «تويتر» الجمهور من الاقتراب من مناطق جريان الأودية وطالبهم بالابتعاد عن مناطق تجمع المياه.

وفي الإطار ذاته اجتمعت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية والقيادات الشرطية والمركز الوطني للأرصاد ووزارة الطاقة والبنية التحتية لمناقشة جاهزية الدولة لمواجهة الحالة الجوية المقبلة.

منخفض جوي

وأرجع المركز الوطني للأرصاد هذه الحالة إلى تأثر الدولة والمنطقة، بامتداد منخفض جوي سطحي يمتد من الشرق في اتجاه الغرب يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا يؤدي إلى تدفق كتل هوائية رطبة من بحر العرب، وبحر عمان باتجاه المنطقة والدولة، ويعمل على تكون وتطور بعض السحب الركامية الممطرة على بعض المناطق خاصة على المنطقة الشرقية والجنوبية من الدولة.

ودعا مكتب أبوظبي الإعلامي الجمهور إلى القيادة بحذر مع ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة والتقيد بحدود السرعة، وأخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن مناطق جريان الأودية وتجمع المياه، كما نصح الجمهور بعدم ارتياد الشواطئ عند اضطراب البحر وارتفاع المد، مع الحرص على متابعة نشرات الطقس الرسمية للتأكد من الظروف الجوية.

وتوقع المركز الوطني أن يكون الطقس اليوم حاراًَ وصحواً إلى غائم جزئياَ، وتظهر السحب شرقاً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر على المناطق الجنوبية قد يصاحبها سقوط أمطار، والرياح تكون جنوبية - شرقية إلى شمالية - شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وتكون مثيرة للغبار نهاراً ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج في الخليج العربي وخفيفاً في بحر عمان.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس يوم غد صحواً إلى غائم جزئياً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر يصاحبها سقوط أمطار، وتميل درجات الحرارة للانخفاض التدريجي، والرياح تكون جنوبية - شرقية إلى شمالية - شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وتكون مثيرة للغبار نهاراً وقد تصل سرعتها إلى 45 كيلومتراً في الساعة، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

كما يتوقع أن يكون طقس يوم بعد غد غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع تكون السحب الركامية شرقاً بعد الظهر وتمتد على بعض المناطق الغربية ويصاحبها سقوط أمطار مع انخفاض آخر في درجات الحرارة.

ويوم الثلاثاء يكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع تكون السحب الركامية شرقاً بعد الظهر وتمتد على بعض المناطق الداخلية ويصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة، والرياح جنوبية شرقية إلى مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 45 كيلومتراً في الساعة.

وسجلت أمس أقل درجة حرارة على الدولة بمقدار 25.4 درجة مئوية في منطقة الفرفار بإمارة الفجيرة عند الـ 7 صباحاً، بينما سجلت أعلى درجة حرارة على الدولة بواقع 49.8 درجة مئوية في سويحان بالعين عند الساعة 2:30 عصراً.

اجتماعات

وعقدت كافة الجهات المعنية بالتعامل مع الحالات الجوية اجتماعاً تنسيقياً للوقوف على جاهزية الدولة لمواجهة الحالة الجوية المقبلة التي قد تتأثر بها الدولة اعتباراً من يوم غد.

شارك في الاجتماع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية والقيادات الشرطية، والمركز الوطني للأرصاد ووزارة الطاقة والبنية التحتية.

ويأتي الاجتماع ضمن سلسلة من اجتماعات المتابعة والتنسيق بين الجهات المعنية للتأكيد على جاهزية الدولة واستعدادها لمواجهة الحالة الجوية والحد من تداعياتها.

واطلع المركز الوطني للأرصاد خلال الاجتماع على مستجدات الحالة الجوية ومدى تأثيرها على الدولة. واستعرضت وزارة الداخلية ووزارة الطاقة والبنية التحتية الإجراءات المعتمدة للتخفيف من تداعيات الحالة الجوية في المناطق التي قد تتأثر حسب ما أشار إليها المركز الوطني للأرصاد في تقريره.

وخلال الاجتماع، أكدت الهيئة على أهمية اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية في المناطق المتأثرة من قبل كافة الجهات المعنية، بهدف الحد من تداعيات الحالة الجوية، وضمان استمرارية عمل الجهات الحيوية.

مضيفة بأن جميع الفرق المحلية والوطنية على جاهزية عالية لضمان الاستجابة الفعالة والسليمة من أية مخاطر قد تقع جراء الحالة. إضافة إلى تأكيد الهيئة على جاهزية الإجراءات الإعلامية وتفعيل برامج التوعية والتحذير لمثل هذه الحالات.

سلامة

أهابت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بضرورة اتباع الجمهور الكريم كافة الإجراءات والإرشادات الصادرة من الجهات الرسمية، لضمان سلامتهم أثناء مرور الحالة الجوية، واستقاء المعلومات الصحيحة من المصادر الرسمية للدولة وعدم تداول الشائعات ونشرها تجنباً للمساءلة القانونية.

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