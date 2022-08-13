192 مليون درهم لمشاريع البنية التحتية في عجمان

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

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تعكف دائرة البلدية والتخطيط في عجمان على تنفيذ حزمة من مشاريع البنية التحتية الجديدة بتكلفة 192 مليون درهم، ومن المتوقع إنجاز جميع المشاريع الجديدة خلال عام 2023، والتي ستسهم في توسعة وتطوير شبكة الطرق والجسور في الإمارة.

وتهدف المشاريع الجديدة لتوفير بنية تحتية متكاملة وشاملة ومصممة وفق أعلى المعايير والمقاييس العالمية.

وأكد مسؤولو الدوائر الحكومية والشركات العقارية أهمية المشاريع الجديدة في تعزيز مسارات التنمية الاقتصادية والعمرانية، وجذب الاستثمارات للإمارة، كما ستسهم في رفع قيمة العقارات وتوفر بيئة أعمال ناجحة للمستثمرين، حيث ترتبط المشاريع الجديدة بإنشاء شبكة للنقل العام لتوسيع الخدمات وربط المناطق السكنية الجديدة التي تشهد تطوراً عمرانياً متسارعاً.

تغطية

وأكد المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري، المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية في دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، أن تنفيذ المشاريع الجديدة يأتي ضمن خطة تطويرية شاملة تغطي كافة طرق الإمارة، وذلك بهدف توفير بنية تحتية متكاملة، وتعزيز الترابط بين عناصر البنية التحتية والمجتمعات السكنية.

وأفاد بأن أبرز المشاريع الجديدة يتمثل بتطوير شارع الشيخ عمار بن حميد من خلال توسعة الشارع من الطرفين ليصبح بعدد 3 حارات لكل اتجاه من جسر الروضة إلى جسر الشيخ عمار، مع تطوير شارع التلة ليصبح شارعاً باتجاهين، وتوفير شبكة لصرف مياه الأمطار في الشارعين بتكلفة 64 مليون درهم، لافتاً إلى أن الشارع يعد أحد أهم الشوارع الحيوية في الإمارة، حيث يشهد حركة مستمرة، ويتم تنفيذ المشروع من أجل تخفيف الازدحام المروري ومواكبة الطفرة العمرانية والكثافة السكانية.

وذكر المهيري أن الدائرة تنفذ حالياً مشاريع الطرق الأسفلتية المفردة في مناطق الجرف 2 والجرف الصناعية والرقايب بتكلفة 2.5 مليون درهم، ومشروع الطرق الأسفلتية بمنطقة محمد بن زايد والحليو بقيمة 10 ملايين درهم، وتنفيذ مجموعة من الطرق الأسفلتية الجديدة في منطقة الروضة والمويهات بتكلفة 10 ملايين درهم، ومشروع الطرق الأسفلتية في منطقة المنامة بتكلفة 3.5 ملايين درهم.

كما تقوم الدائرة بتطوير شارع الاتحاد، والذي يربط بين الإمارة والإمارات الأخرى، بتكلفة 716 مليون درهم، وسيوفر التوسعة لتسهيل انسيابية الحركة المرورية. كما يجري العمل على مشروع مسار الدراجات والبالغ تكلفته 4.3 ملايين درهم، والانتهاء من مشروع المسار التراثي والبالغ كلفته 5 ملايين، ومشروع وتطوير سوق مشيرف بتكلفة 31 مليون درهم، بالإضافة لمشروع الإنارة البالغ تكلفته 5 ملايين درهم.

بيئة خصبة

وأكد الشيخ عبد الله بن ناصر النعيمي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان بالندب، اهتمام صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، بتطوير البنية التحتية بهدف إحداث التنمية الاقتصادية الشاملة لجميع القطاعات وإيجاد بيئة استثمارية خصبة تجذب رجال الأعمال والمستثمرين.

وأشار إلى أن استمرار مشاريع التطوير البنية التحتية تعمل بشكل أساسي على جذب الاستثمارات والمستثمرين وتطوير القطاعات الاقتصادية والصناعية، وينعكس على الازدهار الاقتصادي في الإمارة، وإنعاش المشاريع الحيوية، وذلك في ظل التطور العمراني الذي تشهده الإمارة.

وبين أن حكومة عجمان تسعى بشكل دؤوب لدعم القطاعات الحيوية والبنية التحتية وتقديم كافة أنواع الدعم المتعلقة بإنجاز المشاريع وتدشين مشاريع نوعية يلمس أثرها المقيمين والمستثمرين، وأكد أن إمارة عجمان نجحت في بناء اقتصاد مستدام ومتكامل وتوفير بنية جاذبة وآمنة للاستثمار بفضل حرص القيادة الشديد على تحقيق التميز والريادة في جميع القطاعات.

شبكة النقل

وأكد المهندس سامي الجلاف، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة والتراخيص في هيئة النقل في عجمان، أهمية مشاريع البنية التحتية في تطوير شبكة النقل في الإمارة، والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بجودة الخدمات التي تقدمها هيئة النقل، لافتاً إلى أن الجهود التي تبذلها الحكومة في تطوير البنية التحتية تساهم بشكل فعال في استدامة قطاع النقل، حيث إن قطاع النقل والمشاريع المرتبطة به يعتبر أحد الأساسات للتنمية المستدامة ومحركاً للاقتصاد، وبين أن مشاريع التوسع في النقل العام ترتبط ارتباطاً وثيقاً مع دائرة البلدية والتخطيط، حيث تسهم الدائرة في المشاريع الكبرى المتعلقة بشبكة النقل ويتم العمل على قدم وساق من ناحية التنسيق والتعاون بشكل مستمر لإدراج مشاريع تطوير شبكات النقل العام في خطط البلدية الخاصة بمشاريع البنية التحتية والطرق.

وأشار إلى وجود شبكة نقل متكاملة تربط الإمارة وتغطي أكبر منطقة جغرافية ممكنة، مما يؤدي إلى تكامل الخدمات، ويسهم في بناء إمارة متطورة تواكب التطورات العمرانية الحديثة، لافتاً إلى أن تكاملها وترابطها بين جميع مناطق الإمارة يسهم في تهيئة إمارة عجمان لتتبوأ أعلى المراتب في مجالات النقل مع وجود شبكة نقل متكاملة تحقق الرفاهية للمجتمع وتحسن جودة الحياة.

وأوضح أن توفر شبكة النقل يسهل على الناس التنقل من مكان إلى آخر بخيارات نقل متنوعة ومتكاملة بناء على الحاجة، ويؤدي وجود شبكة نقل متكاملة في الإمارة إلى تخفيض استخدام المركبات الخاصة، مما يساهم في الحفاظ على البيئة من ناحية انخفاض استهلاكات الوقود وتقليل الانبعاثات الكربونية المرتبط بزيادة عدد المركبات الخاصة للأفراد.

انتعاش

وشدد المهندس زكريا الكمالي، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة عقارات عجمان «عقار»، على أهمية توفير البنية التحتية الحديثة في انتعاش القطاع العقاري وارتفاع قيمة العقارات نتيجة لتوفر البنية التحتية التي تخدم سكان الإمارة.

وذكر أن استمرار مشاريع البنية الحديثة التي تنفذها حكومة عجمان منذ سنوات أثمرت في دفع جميع مسارات التنمية الاقتصادية، وعززت أداء القطاعات الصناعية والتجارية، وأكد أن رؤية حكومة عجمان الشاملة ساهمت في تهيئة بيئة النجاح لرجال الأعمال والمستثمرين.

تطوير

لفت المهندس زكريا الكمالي إلى أن المشاريع الجديدة ومنها تطوير شارع الشيخ عمار ساهمت في تطوير المنطقة التجارية والسكنية من خلال إنشاء مشاريع تجارية جديدة وعقارية تصب في خدمة اقتصاد الإمارة. كما أن نجاح الإمارة في توفير المشاريع الخاصة بتطوير البنية التحتية أسهمت في تعزيز تنافسية الإمارة وجذبت المستثمرين للعمل في مجالات متنوعة.

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