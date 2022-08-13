أنور قرقاش: الأمل الواعد في مواصلة مسيرة البناء والعطاء

المصدر: دبي - البيان

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أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن المواطن هو أساس التنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة والشباب يمثل الأمل الواعد في مواصلة مسيرة البناء والعطاء.

وأضاف معاليه في تدوينة نشرها عبر حسابه في «تويتر» إن الشباب الإماراتي يمتلك اليوم الإرادة والعلم والثقافة الواسعة والوعي الكبير بقضايا وطنه. حيث دوّن معاليه: المواطن هو أساس التنمية في دولة الإمارات، والشباب يمثل الأمل الواعد في مواصلة مسيرة البناء والعطاء، ويمتلك الشباب الإماراتي اليوم الإرادة والعلم والثقافة الواسعة والوعي الكبير بقضايا وطنه، مسيرة الخير في أيدٍ أمينة والمستقبل مشرق زاهر.

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