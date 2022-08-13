خليفة بن طحنون: ثروة الوطن الحقيقية

المصدر: (أبوظبي - وام)

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أكد الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي إن الشباب هم ثروة الوطن الحقيقية ورأس ماله الاستراتيجي ومصدر طاقته التي ستواصل مسيرة البناء والعطاء في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد الشيخ خليفة بن طحنون بمناسبة اليوم العالمي للشباب الذي يوافق 12 من شهر أغسطس من كل عام ضرورة تهيئة البيئة المناسبة لتنمية مهارات الشباب وتطوير كفاءاتهم وتحسين قدراتهم من خلال طرح المبادرات النوعية التي تهدف إلى تنمية الموارد البشرية وتمكينها من مواجهة التحديات المستقبلية والمساهمة في تعزيز رصيد دولة الإمارات العربية المتحدة ودورها في مسيرة تطور البشرية.

وأوضح أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، نفذت استراتيجية واضحة وقوية لدعم الشباب وتمكينهم.

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