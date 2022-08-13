500 ألف مراجع استفادوا من المستشفى الميداني الإماراتي في إقليم السند

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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نجحت عيادة الإمارات المتنقلة التابعة للمستشفى الإماراتي الميداني التطوعي في تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية ووقائية لآلاف الأطفال والنساء والمسنين في القرى الباكستانية في إقليم السند بإشراف أطباء الإمارات وباكستان من المتطوعين في برنامج القيادات الإماراتية الإنسانية الشابة بمبادرة مشتركة من زايد العطاء وجمعية دار البر ومؤسسة بيت الشارقة الخيري ومجموعة مستشفيات السعودي الألماني وبالتنسيق مع سفارة الإمارات لدى جمهورية باكستان الإسلامية ووزارة الصحة الباكستانية.

وبلغ عدد المستفيدين أكثر من 500 ألف مراجع استفادوا من خدمات العيادات المتنقلة والمستشفى الميداني المتحرك منذ إطلاق هذا المشروع الصحي في القرى الباكستانية.

وأعرب أهالي المناطق التي زارتها العيادة المتنقلة عن شكرهم لدولة الإمارات على وقوفها الدائم إلى جانبهم، مشيدين بجهود أطباء الإمارات وباكستان في تنفيذ هذا المشروع الإنساني بمناطقهم، استمراراً لنهج العطاء المتأصل الذي رسخه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتسير على نهجه القيادة الرشيدة للدولة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، تتواصل مسيرة الخير في مد يد العون للمحتاجين في شتى بقاع الأرض.

وأكد جراح القلب الإماراتي الدكتور عادل الشامري العجمي الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء رئيس أطباء الإمارات أن العيادة المتنقلة تكثف من خدماتها العلاجية لأهالي القرى في إقليم السند وذلك ضمن الجهود الإنسانية التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة في باكستان، للتخفيف عن معاناة السكان وإيصال الرعاية الصحية الأولية إلى مختلف القرى والمناطق النائية.

عيادة متنقلة

وأوضح أنه استفاد من «العيادة المتنقلة» المئات من مختلف الفئات العمرية من الأطفال والنساء والرجال وكبار السن القاطنين في المناطق البعيدة بالتنسيق مع وزارة الصحة وقنصلية الإمارات لدى كراتشي، مشيراً إلى أن العيادة الطبية المتنقلة تضم فريقاً طبياً تطوعياً من أطباء وممرضين وفنيين إلى جانب المستلزمات الصحية وخدمات الاستشارة الطبية، كما يتم تقديم الدواء مجاناً.

وقال سلطان الخيال الأمين العام لمؤسسة بيت الشارقة الخيري إن عيادة الإمارات المتنقلة تقدم العديد من الخدمات الصحية التشخيصية والعلاجية والوقائية المجانية، وقد نجحت في إنقاذ حياة الكثير من المرضى الذين يقطنون في تلك المناطق النائية.

500 ألف مراجع

وذكر «الخيال» أن ما يميز هذه العيادة المتنقلة قدرتها على الوصول إلى الأماكن النائية مشيراً إلى أنه ليس بوسع معظم الناس الذين يعيشون في مناطق وقرى مختلفة بعيدة الوصول إلى المستشفيات في المدن التي تبعد بعضها عنهم كثيراً، وليس لديهم وسيلة مواصلات أو النقود للسفر ما جعل العيادة المتنقلة حلاً لأهالي المناطق البعيدة حيث يحصلون على خدمات وأدوية مجانية للأطفال والنساء وكبار السن.

وقال الدكتور ممتاز البلوشي المشرف على عيادة الإمارات المتنقلة والمستشفى الميداني في إقليم السند إن أطباء الإمارات وباكستان يتطوعون للعمل في العيادات المتنقلة والمستشفى الميداني وفق اتفاقية تعاون ثنائية، لدعم برنامج العيادات المتنقلة، من خلال عيادة صحية متنقلة لتعزيز جودة حياة الفئات الأكثر احتياجاً، ممن لديهم إمكانات محدودة للحصول على خدمات الرعاية الصحية وتسهيل الوصول إليها.

تعاون

بموجب اتفاقية التعاون، تقوم الفرق الطبية بجدولة مواعيد الحملات والعلاجات والزيارات مع وزارة الصحة الباكستانية، من أجل تنظيم الزيارات لدعم المستفيدين من العيادات المتنقلة وإعداد تقارير حول نسبة المستفيدين من العلاجات المقدمة من البرنامج دورياً.

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