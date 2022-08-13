نقلها عبدالله بن زايد.. وتتضمن دعوته لزيارة الإمارات رسالة من رئيس الدولة إلى رئيس الاتحاد السويسري

المصدر: لوكارنو - وام

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تسلم إيجناتسيو كاسيس رئيس الاتحاد السويسري ووزير الخارجية، رسالة خطية من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تتضمن دعوته لزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار الحرص على تعزيز وتعميق أواصر العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.كما جرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة والتعاون الثنائي الإماراتي السويسري في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

جاء ذلك خلال استقبال إيجناتسيو كاسيس في مدينة لوكارنو بسويسرا، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، حيث سلم سموه رئيس الاتحاد السويسري الرسالة الخطية.

ونقل سموه لرئيس الاتحاد السويسري خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته لسويسرا النماء والازدهار.

ومن جانبه حمل رئيس الاتحاد السويسري سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته لدولة الإمارات العربية المتحدة دوام التقدم والرخاء.

وناقش الجانبان قضايا المنطقة والمستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

تميز

ورحب إيجناتسيو كاسيس بسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مؤكداً على العلاقات الثنائية الوثيقة والمتميزة التي تربط بين البلدين الصديقين وتطلع بلاده إلى تعزيز التعاون المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات.

ومن جانبه أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حريصة على تعزيز علاقات التعاون الثنائي مع سويسرا بما يعود بالنفع على شعبي البلدين الصديقين ويخدم مصالحهما المشتركة، مشيراً إلى وجود مجالات واعدة للشراكة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسويسرا تسهم في دعم مسارات التنمية والازدهار المستدام في البلدين الصديقين.

زيارة

وعقب اللقاء، رافق إيجناتسيو كاسيس رئيس الاتحاد السويسري ووزير الخارجية، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، في زيارة إلى حديقة النبات في جزيرة بريساكو التي تعد من أبرز المقاصد السياحية في سويسرا، كما حضرا حفل الاستقبال الذي أقيم في إطار فعاليات مهرجان لوكارنو السينمائي ويعد من أعرق المهرجان الفنية في العالم وتأسس عام 1946.

وزار الجانبان مقر مجموعة شيندلر السويسرية لإنتاج المصاعد والسلالم الكهربائية التي تعد إحدى أكبر وأعرق الشركات العالمية المتخصصة وتأسست عام 1872. واطلع سموه خلال الزيارة على مرافق الشركات المختلفة وخطوط إنتاجها والتقنيات المتقدمة التي تعتمد عليها.

كما تعرف سموه على البرنامج التدريبي المتخصص الذي توفره مجموعة شيندلر السويسرية للطلبة لتأهيلهم بالشكل الأمثل للعمل في الشركة بعد التخرج.

تمكين

وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالتقدم الصناعي الذي تشهده سويسرا وحرصها على تمكين الشباب للعمل في هذا القطاع الحيوي الذي يعد ركيزة أساسية لتحقيق الازدهار الاقتصادي والتنمية المستدامة.

حضر اللقاء ورافق سموه خلال الزيارات، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، والدكتورة حصة عبدالله العتيبة سفيرة الدولة لدى الاتحاد السويسري، وعمران شرف مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ رئيس لجنة الأمم المتحدة للاستخدام السلمي للفضاء الخارجي.

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