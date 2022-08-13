«بيت الخير» تسعد 15 يتيماً بفعاليات مجتمعية

المصدر: دبي-البيان

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نظّمت «بيت الخير» فعالية ترفيهية شملت 15 يتيماً ترعاهم الجمعية في دبي، وذلك ضمن الأنشطة والبرامج التي تنفذها الجمعية لإسعادهم في العطلة الصيفية، ولمساعدتهم على الاستفادة منها في كل ما هو مفيد وإيجابي، وتمكينهم من الارتقاء والتطور والمساهمة الفاعلة في المجتمع.

وبدأت الفعالية باصطحاب الأيتام إلى مكتبة محمد بن راشد، برفقة مشرفين من قسم العلاقات العامة وإسعاد المتعاملين، ومن شعبة كفالة ورعاية الأيتام في «بيت الخير»، حيث اطلع الأيتام على مجموعة من الكتب المتنوعة.

من جانبه نوّه عابدين طاهر العوضي، مدير عام «بيت الخير»، بحرص الجمعية على تنظيم هذه الفعاليات للأيتام الذين ترعاهم، للمساهمة في تكوين خصائصهم الفكرية، ليكونوا سعداء وفخورين برعاية المجتمع، متفائلين بمستقبل آمن وسعيد، مشيراً إلى أن الجمعية ترعى 1226 يتيماً ينتمون لـ 439 أسرة.

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