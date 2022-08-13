ضابط في شرطة دبي يفوز بجائزة مجلس السلامة البريطاني

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حقق النقيب الدكتور منصور خلفان المنصوري من كوادر شرطة دبي، إنجازاً نوعياً إثر فوزه بجائزة مجلس السلامة البريطاني عن فئة «سفير الصحة والسلامة والرفاهية لعام 2022» وبإشادة عالية، وذلك بعد منافسة مع 647 مشاركاً من 39 دولة من مختلف أنحاء العالم.

تخصص

ويمنح مجلس السلامة البريطاني جائزته المتخصصة في مجال السلامة الدولية إلى المؤسسات والأفراد في الجهات العاملة في القطاعين الحكومي والخاص، نظراً لتميزهم وحرصهم على تطبيق معايير الأمن والسلامة والصحة المهنية.

وأكد النقيب المنصوري: أن الفوز بالجائزة جاء نتيجة دعم وحرص القيادة العامة لشرطة دبي في مشاركة ومنافسة الضباط في الجوائز العالمية المختلفة والوصول إلى الريادة عبر تطبيق أفضل الممارسات التي تعزز جودة العمل الشرطي.

وأشار النقيب المنصوري إلى أن مشاركته في الجائزة جاءت استناداً إلى خبراته العملية المتراكمة في مجال الأمن والسلامة على مدار أكثر من 20 عاماً في شرطة دبي مسؤولاً للتفتيشات الأمنية والمشاركة بتأمين الفعاليات في إمارة دبي، منوهاً إلى أن فترة عمله في مجال الأمن والسلامة العامة والخبرات التي اكتسبها على مدار سنوات طويلة ساعدته في إعداد ملفه الخاص للمنافسة في جائزة مجلس السلامة البريطاني وتحقيق هذا الإنجاز الجديد والنوعي في حياته المهنية.

ابتكار

وحصل النقيب المنصوري على شهادة الدكتوراه في مجال إدارة الأزمات والكوارث، ويمتلك أكثر من 100 دورة تخصصية في مجال التفتيشات الأمنية على المستويين المحلي والعالمي، وساهم بشكل فعّال في ابتكار وتطوير تقنيات التدريب في مجال التفتيش والبحث عن المتفجرات لمواجهة التحديات والمخاطر، إلى جانب التعامل مع المواد الخطرة وهو ما أثرى تجربته وخبراته في تعزيز متطلبات السلامة العامة في حياته المهنية في شرطة دبي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز