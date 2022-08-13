«نافس Talks» تناقش تحفيز المواطنين للعمل في القطاع الصحي

المصدر: دبي - البيان

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شارك نحو 500 مواطن ومواطنة من طلبة المرحلتين الثانوية والجامعية، والشباب الباحثين عن عمل، وعدد من المرشدين المهنيين في الجامعات المختلفة، في أولى جلسات «نافس Talks»، عبر تقنية الاتصال المرئي، تحت عنوان: كن جزءاً فعالاً من خط دفاعنا الأول - القطاع الصحي. وارتكزت الجلسة التعريفية على توعية المواطنين المستهدفين بأهمية العمل في القطاع الخاص وتحفيزهم للمشاركة في «البرنامج الصحي» الذي يرعاه مجلس تنافسية الكوادر الوطنية «نافس» بالتعاون مع عدد من المؤسسات التعليمية الوطنية.

امتيازات

وأدارت الجلسة وداد الشملان مديرة إدارة الإرشاد المهني في وزارة الموارد البشرية والتوطين وبمشاركة الدكتور عادل سعيد سجواني استشاري طب الأسرة بمستشفى فقيه الجامعي، وخديجة حسن الأماسي مديرة إدارة الجودة في التمريض بمدينة برجيل الطبية، وبمشاركة عدد من المسؤولين والمهتمين.

وأكدت مديرة إدارة الإرشاد المهني في وزارة الموارد البشرية والتوطين أهمية العمل في القطاع الخاص وما يقدمه من امتيازات وظيفية واعدة أمام الكوادر البشرية الإماراتية وخاصة في القطاعات الاقتصادية الحيوية المستهدفة والتي يأتي في مقدمتها القطاع الصحي، الأمر الذي يستدعي تعزيز سوق العمل بالكوادر الإماراتية بمختلف التخصصات الصحية.

مداخلات

أوضحت خديجة الأماسي في ردودها على مداخلات الشباب والمشاركين ضرورة استغلال الفرص الإيجابية التي يوفرها البرنامج الصحي لهم وخاصة أنه يتم بالتعاون مع مؤسسات تعليمية مرموقة الأمر الذي يجعله فرصة استثنائية يجب عدم إغفالها، مشيرة إلى المميزات النوعية التي تقدمها مؤسسات القطاع الخاص من التطور المهني والترقي الوظيفي.

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