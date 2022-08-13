سالم القاسمي يشهد الحفل السنوي للمركز الاجتماعي السوداني

المصدر: الشارقة - البيان

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شهد الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، مساء أول من أمس، حفل التكريم السنوي للمبدعين السودانيين والمتفوقين من طلبة الثانوية العامة وخريجي الجامعات، والذي نظمه المركز الاجتماعي السوداني بإمارة الشارقة، وذلك في قصر الثقافة.

وبدأ الحفل بالسلامين الوطنيين لدولة الإمارات العربية المتحدة، ولجمهورية السودان، تليت بعدهما آيات بينات من القرآن الكريم، وألقى بعدها المهندس عمر أحمد خوجلي رئيس الجالية السودانية بالشارقة ورئيس المركز الاجتماعي السوداني، كلمة قدم فيها الشكر والتقدير إلى الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي على رعايته وتشريفه الحفل السنوي للمركز وتفضله بتكريم المبدعين للعام 2022.

وأشار في كلمته إلى أهمية تحفيز المجتهدين والاحتفاء بالطلبة المتفوقين الذين يُمثلون أساس تقدم الشعوب والأمم، داعياً إياهم إلى مواصلة التفوق العلمي والدراسي مما يمكّنهم من الإعداد الجيّد للمستقبل.

وبعدها تلا المستشار مرتضى الزيلعي نائب رئيس المركز، قرار اللجنة التنفيذية بإعلان الفقيد المهندس حمد عبدالله حمد، شخصية العام 2022 وذلك باختيار الجالية السودانية بإمارة الشارقة. وكرم الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي أسرة الفقيد المهندس حمد عبدالله حمد، الرئيس المؤسس للجالية، بدرع تذكارية من الجالية السودانية بالشارقة، وذلك لدوره الريادي في قيادتها منذ العام 1979، وإرساء مكانتها المجتمعية، كما كرم رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة عدداً من المبدعين السودانيين في المجالات المهنية المختلفة.

وتم تكريم الطلبة من المتفوقين والمتفوقات من خريجي وخريجات المدارس الثانوية والجامعات والكليات المختلفة بالدولة، كما تم إهداء كأس خاصة للطالب صاحب أعلى معدل نجاح من بين المكرمين، تقديراً لتفوقه وتشجيعاً لهم، ليختتم الحفل بفواصل فنية وترفيهية متنوعة.

حضور

حضر الحفل، أحمد عبد الرحمن، قنصل عام جمهورية السودان في دبي والمناطق الشمالية، والفاضل التوم رئيس مجلس العمل السوداني بالدولة، وعدد من رؤساء وأعضاء مجالس الأندية السودانية، وأسر المحتفى بهم.

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