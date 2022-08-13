«المواطنة الرقمية» يعزز مهارات الأجيال للمستقبل

المصدر: دبي - البيان

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اختتم مخيم «المواطنة الرقمية وتطبيقات الابتكار الرقمي» أنشطته وفعالياته المختلفة التي وضعت في ذروة أهدافها تنشئة الأجيال الجديدة على تقنيات العصر وتعزيزها في عقولهم وتوسيع آفاق معارفهم لاكتشاف المستقبل.

واستهدف «مخيم المواطنة الرقمية وتطبيقات الابتكار الرقمي» الذي أطلقته مؤسسة وطني الإمارات وخدمة الأمين ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، فئتين وهما: الأطفال من سن الـ 7 إلى الـ 11، والناشئة من الـ 12 إلى الـ 16، لكلا الجنسين، والذي أقيم بدبي على مدار 3 أسابيع في مجمع زايد التعليمي، وباللغتين العربية والإنجليزية.

وركز المخيم خلال فترة انعقاده على تكوين شخصيات المشاركين وتطوير إمكانياتهم المعرفية والعلمية والتقنية، فضلاً عن تمكينهم في الاعتماد على النفس، والعصف الذهني والاستكشاف وصقل المواهب المبدعة، وذلك لما وفره من فرص لتعزيز القدرات واكتشاف المواهب وتطويرها، مع ربط تلك المهارات العلمية والعملية بالقيم السلوكية والحياتية المرتبطة بالتاريخ وبالبيئة الإماراتية عبر برامج متنوعة تجسد توجهات الدولة.

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وأكد ضرار بالهول الفلاسي عضو المجلس الوطني الاتحادي والمدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات: أن مخيم المواطنة الرقمية وتطبيقات الابتكار الرقمي يعتبر منصة الانطلاق لأبنائنا المشاركين فيه، إذ يعتبر الخطوة الأولى لتأهيلهم ضمن ركب التطور والتقدم التكنولوجي لمواكبة التسارع الهائل في التكنولوجيا، ليكون المخيم دليلاً للإبداع والابتكار عبر منظومة متكاملة من المهارات المعززة بالقيم التي تحفز العقول على الإبداع والتطوير والاكتشاف.

وأضاف بالهول: استطعنا من خلال المخيم أن نصل إلى مستويات عالية من تعزيز مهارات البرمجة التقنية لدى المشاركين، والذين أثبتوا خلال مشاركتهم قدرتهم على خوض مراحل كبيرة للوصول إلى منافسات عالمية عبر تطبيقات الذكاء الاصطناعي وبرمجة الروبوتات وصنع نماذج تخدم مجالات كثيرة عبر تطويع الروبوتات لخدمة الإنسان.

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