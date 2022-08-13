عبد الله آل حامد: التبرّع بالأعضاء يجسّد قيم الخير

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أكد عبد الله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة أبوظبي، في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالأعضاء، أن التبرع بالأعضاء هو صورة تجسد قيم الخير والعطاء دون انتظار المقابل التي تربينا عليها وتعلمناها من الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأوضح آل حامد: نسلط الضوء اليوم على أهمية التبرع بالأعضاء ودوره في إنقاذ حياة المرضى، ولأن ليس هناك شيء أسمى من العطاء، وليس هناك عطاء أثمن من منح أمل جديد في الحياة للعديد من المرضى، وندعو المجتمع للمشاركة والتسجيل في البرنامج الوطني للتبرع بالأعضاء،

وأضاف: يسرنا أن نرى ما حققه برنامجها المتميز للتبرع والنمو الواضح في عدد جراحات زراعة الأعضاء التي تسهم في إنقاذ الأرواح، الأمر الذي يعد دافعاً لنا لمواصلة بذل كل الجهود الممكنة للارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية المقدمة وتحقيق إنجازات أكبر على صعيد توفير خدمات الرعاية الصحية المتطورة التي تلبي جميع احتياجات المجتمع وترتقي بصحتهم نحو الأفضل.

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