«عطاء حمدان التطوعي» يختتم الملتقى الصيفي بـ 18 نشاطاً

المصدر: (الشارقة – عصام الدين عوض)

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اختتم فريق عطاء حمدان التطوعي فعاليات الملتقى الصيفي للأطفال 2022 بمشاركة 64 طالباً وطالبة و40 متطوعاً وأكثر من 18 نشاطاً، وذلك بحضور ورعاية الشيخة جواهر بنت خليفة آل خليفة، وفاطمة العبد الله مديرة جمعية النهضة النسائية فرع الخوانيج، ومؤسس ورئيس فريق عطاء حمدان التطوعي أحمد محمد بن عجلان، حيث جاء تحت شعار: «نحو القمم».

وقال أحمد محمد بن عجلان، ومؤسس ورئيس فريق عطاء حمدان التطوعي: إن الملتقى الصيفي للأطفال 2022 يهدف إلى تنمية مهارات الطلاب والطالبات من الفئة العمرية من 8 إلى 15 عاماً والاستمتاع بأوقاتهم خلال عطلة الإجازة الصيفية، واستثمار أوقات الفراغ، وكذلك تنمية مهاراتهم الإبداعية والابتكار لتطوير قدراتهم في مجالات عديدة، حيث تم توفير 18 نشاطاً، منها: الثقافية والفنية والاجتماعية والرياضية والزراعية، والتي استمرت لمدة أسبوعين وبمشاركة 40 متطوعاً من فريق عطاء حمدان التطوعي، وذلك بهدف إثراء مهارات الطلاب وإكسابهم الخبرات والمهارات التي تعينهم في مشوارهم الدراسي.

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