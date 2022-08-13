برامج تأهيلية بمعايير عالمية لنزلاء المؤسسات العقابية في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أكد اللواء علي الشمالي، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في القيادة العامة لشرطة دبي، أن الإدارة العامة أصبحت منارة تعليمية وتثقيفية للنزلاء من خلال البرامج والدورات الهادفة التي تقدمها إدارة تعليم وتدريب النزلاء، والتي استمدت خطتها في تأهيل النزيل من شعار «الإنسان قبل المكان»، فقامت بتنفيذ حزمة من البرامج التأهيلية بمعايير عالمية وذلك من خلال إدارة تعليم وتدريب النزلاء، بهدف تنمية وتأهيل قدرات النزلاء العلمية والمهنية وتقوية وازعهم الديني.

وأوضح أن إدارة تعليم وتدريب النزلاء تتكون من 4 أقسام، وهي: قسم البرامج التعليمية، وقسم البرامج الدينية، وقسم البرامج الرياضية، وقسم التدريب المهني.

ويقوم قسم البرامج التعليمية بالإشراف على متابعة ومساعدة النزلاء الراغبين في استكمال تعليمهم، وأما قسم البرامج الدينية فتنصب مهامه في نشر الوعي الديني، ويهتم قسم البرامج الرياضية بجميع الأنشطة والمسابقات الترفيهية والرياضية للنزلاء، فيما يقوم قسم التدريب المهني بتنظيم الدورات المهنية والحرفية المختلفة.

وقال الرائد محمد عبدالله العبيدلي، مدير إدارة تعليم وتدريب النزلاء، إن عدد النزلاء المستفيدين من البرامج التعليمية والتدريبية بلغ 946 نزيلاً ونزيلة في النصف الأول من العام الجاري.

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