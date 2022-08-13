الغاز الضاحك صديق أطباء الأسنان في علاج الأطفال

المصدر: أبوظبي - البيان

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نجحت عيادة طب الأسنان في مركز المشرف التخصصي للأطفال التابع لشركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) في علاج تسوس أسنان عدة لدى طفل يبلغ من العمر 3 سنوات تحت تأثير غاز أكسيد النيتروز (الغاز الضاحك) كبديل عن التخدير العام. وذلك بعد أن أبلغ والدا الطفل سلطان عمر الكثيري من قبل عيادات أسنان عدة أنه سيحتاج إلى تخدير عام لضمان استمرار تعاونه مع الطبيب أثناء العلاج.

والتخدير العام هو خيار مخيف لمعظم الأهالي كونه يأتي مصحوباً ببعض المضاعفات، التي قد تشمل الغثيان والقيء بعد الإجراء والألم وحالات الهذيان. وأما أكسيد النيتروز، المعروف بالغاز الضاحك، فهو عبارة عن غاز خفيف له رائحة جميلة، ويتم امتصاصه بسرعة، مما يسهل عملية البدء بالإجراء. ويتميز الغاز بأنه آمن للغاية عند استخدامه في التركيزات الموصى بها، وهو بديل رائع للأطفال القلقين والخائفين أو حتى الأطفال غير المتعاونين مع الطبيب والذين يحتاجون إلى إجراء يستمر لمدة طويلة.

وقالت الدكتورة ديمة زعترة، طبيبة أسنان الأطفال في مركز المشرف التخصصي للأطفال التابع للخدمات العلاجية الخارجية «صحة»: يعتبر الغاز الضاحك خياراً آمناً لعلاج أسنان الأطفال. ويمكن استخدامه أيضاً للعديد من حالات الأسنان عند الأطفال، بالإضافة للذين يعانون من حالات خاصة مثل التوحد.

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