الهيئة العربية لبناء الوعي.. منصة لحماية عقول الشباب

المصدر: القاهرة- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تهدف «الهيئة القومية العربية لبناء الوعي» التي تم تدشينها خلال فعاليات الملتقى الأول «حديث الشباب العربي لبناء الوعي»، إلى التصدي للشائعات وتوعية الشباب بالأحداث الحقيقية كأقصر الطرق لوأدها. كما تهدف إلى مواجهة محاولات تغييب عقول الشباب، والعمل على توحيد الجهود دون إحداث اختراقات في جسد الأمة العربية.

تضع الهيئة على رأس أولوياتها قضية«نشر الوعي» كضرورة قصوى لحماية البلدان العربية من تحديات الوجود التي تواجهها. كما تستهدف تعريف الشباب العربي بالحقائق واتخاذ الإجراءات التي تتم لتنبيهه بالتهديدات التي تحيط بالأمة العربية، مع رصد تأثير السوشيال ميديا ووسائل التكنولوجيا الحديثة على الشباب، والعمل على التصدي لأضرارها برؤية شبابية مسؤولة وهادفه تعمل وفق رؤية واضحة حفاظاً على الأمن القومى العربي. وتنظم الهيئة دورات تدريبية وندوات فكرية للشباب العربي لتأهيلهم نحو مواجهة التحديات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الدكتورة أبو غالي أن معركة بناء الوعي العربي باتت أحد أهم الضرورات في الحقبة الزمنية الحالية والقادمة ويقع على عاتق المؤسسات الرسمية وغير الرسمية مسؤولية مواجهة التحديات التي تواجهها الدول العربية من تطرف وفكر ظلامي والأساليب الممنهجة التي تستهدف مسخ عقول الشباب فكرياً ومعنوياً وانتمائياً وتحولهم سلوكياً، ومواجهة تطور أدوات الحروب وتنوع وسائل التدمير التي تستهدف أعمدة ارتكاز الأمة العربية خارجياً وداخلياً من خلال ممارسة الضغوط الاقتصادية وفرض شتى أنواع الحصار وأدوات ووسائل الفتن وتأجيج الصراعات البينية (الفكرية والعقائدية) مروراً بالحروب النفسية التي تستهدف طموحات وتطلعات شباب الأمة العربية.

وأفادت بأن بناء الوعي الفكري إجراء محتم يجب أن تهتم به كل المؤسسات الرسمية وغير الرسمية العربية، لإظهار الحقيقة أمام الشعوب العربية خاصة الشباب، مردفة: «إنها معركة وجود فنحن أمام عالم جديدٍ.. عالم الفضائيات والتواصل الاجتماعى وشبكات المعرفة حيث الخطاب شفاهى ومقروء وقاصد ومقصود ويكون تزييف الوعى جزءاً دائماً من المعركة واستعادة الوعي تحتاج إلى جهد منظم وإلمام دقيق بالطرق والوسائل الملائمة».

وتابعت: لقد حرص مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة على ضرورة تأسيس كيان تحت مظلته يقوم بوضع البرامج وتنظيم الأنشطة اللازمة لتحقيق بناء الوعي الهادف والإيجابي والراسخ، وبناء عليه اصدر المجلس قرار مجلس إدارته رقم 22 لعام 2022 بشأن تأسيس الهيئة القومية العربية لبناء الوعي تقوم بتنظيم ملتقى دوري يعقد كل ثلاثة اشهر تحت مسمى «ملتقى حديث الشباب العربي لبناء الوعي» تحت شعار «أجيال تدعم قضايا الأمة».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز