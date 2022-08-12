"الفجيرة للموارد الطبيعية" تمنع النزول لأماكن جريان المياه

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

دعت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية أفراد الجمهور من المواطنين والمقيمين في إمارة الفجيرة إلى أخذ الحيطة والحذر و منعت منعاً باتاً النزول لأماكن جريان المياه والأودية نظراً لقيام وزارة الطاقة والبنية التحتية بفتح بوابات سدود الإمارة مما سيؤدي إلى جريان المياه فيها، وتأمل المؤسسة من الجمهور التعاون والالتزام بتعليمات السلامة.

وكانت وزارة الطاقة والبنية التحتية، قد فتحت بوابات عدد من السدود في إمارتي الفجيرة ورأس الخيمة، بهدف تخفيف الضغط عليها بعد الأمطار الأخيرة التي شهدتها الدولة، وكخطوة احترازية لهطول أمطار متوقعة مستقبلاً، إضافة إلى الاستفادة من مياه السدود في تحسين منسوب المياه الجوفية.

وذكرت الوزارة، أن السدود التي تم فتحها تشمل سد الوريعة في إمارة الفجيرة، وسدود شوكة الرئيسي، وصفني، وبراق، والعجيلي، وعشواني1، وممدوح في إمارة رأس الخيمة، داعيةً الجمهور والقاطنين بالقرب من السدود والأودية إلى أخذ الحيطة والحذر، والالتزام بتعليمات السلامة.



تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز