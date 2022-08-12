سفارة الإمارات في مسقط تدعو المواطنين إلى الحيطة والحذر

المصدر: البيان

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أهابنت سفارة الإمارات في مسقط المواطنين المتواجدين في سلطنة عمان الشقيقة أخذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة في السلطنة بشأن المنخفض المداري وما يصاحبه من أمطار بدءا من يوم السبت ولعدة أيام قادمة.

وأشارت إلى أنه في حالات الطوارئ يمكن التواصل مع السفارة على الرقم 0097180024

وتمنت السفارة السلامة للجميع.

وذكرت المواطنين بأخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلامة الصادرة عن الجهات الرسمية في سلطنة عُمان الشقيقة.

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