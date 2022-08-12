«زايد العليا» تنفذ مبادرة «التضامن الاجتماعي» في الفجيرة

المصدر: أبوظبي - وام

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نفذت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ممثلة في مجلس الشباب بالمؤسسة بالتنسيق والتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مبادرة: «التضامن الاجتماعي» بمناسبة اليوم العالمي للشباب، لزيارة وتوزيع المواد الغذائية التي وفرتها الهيئة، على عدد من الأسر التي تضررت جراء السيول والأمطار بإمارة الفجيرة في منازلهم.

وتهدف المبادرة التي أطلقتها المؤسسة في إطار حرص «زايد العليا» على المساهمة المجتمعية إلى المشاركة في تلك الملحمة الوطنية، والجهود التي تقدمها مختلف مؤسسات الدولة في هذا الوضع الاستثنائي الطارئ، تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة لدعم أهالينا في المناطق التي تضررت مؤخراً جراء السيول والأمطار الغزيرة التي وقعت في الإمارة.

وأكدت مؤسسة زايد العليا حرصها على مشاركة أبنائها ومنتسبيها المشمولين برعايتها من أصحاب الهمم وكوادرها الوظيفية في كافة المبادرات والجهود الوطنية، ودمجهم في المشاركات الاجتماعية والمبادرات التي تضيف قيمة نوعية وتسهم في تحقيق تأثير إيجابي مجتمعي لمستقبل أكثر استدامة، وأهمية هذه المشاركة التي تتماشى مع أهداف نشر قيم التضامن التي يحثها ديننا الحنيف.

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