دفاع مدني أبوظبي تنظم «تضامن الأجيال» احتفاءً باليوم العالمي للشباب

المصدر: أبوظبي - البيان

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ناقش مجلس هيئة أبوظبي للدفاع المدني تبادل الأفكار والمقترحات التطويرية بين أصحاب الكفاءات والخبرات في مختلف تخصصات الهيئة والموظفين الشباب بالهيئة وذلك في جلسة حوارية بعنوان (تضامن الأجيال) عقدت بمبنى الهيئة الرئيسي في مدينة خليفة تزامناً مع اليوم العالمي للشباب والذي يصادف 12 أغسطس سنوياً.

وركزت المناقشات بين أصحاب الكفاءات والشباب على تعزيز الروح الإيجابية لدى الشباب، وتوضيح أهمية تبادل الخبرات والمعارف بين الموظفين وإدراك الشباب للتحديات التي قد تواجههم والطريقة الصحيحة للتغلب عليها.

وأوضح الرائد محمود محمد البلوشي رئيس مجلس شباب هيئة أبوظبي للدفاع المدني أن المجلس يجسد توجيهات قيادتنا الرشيدة واهتمامها بقطاع الشباب، والذين يعتبرون رواد التطوير والتنمية، وبناة المستقبل، وهو ما تسعى إليه حكومتنا الرشيدة من أجل تسخير كل الإمكانيات والموارد لتمكين الشباب من المشاركة الفعالة وطرح أفكارهم ومبادراتهم الهادفة إلى تطوير آليات العمل وتطبيق تلك الأفكار والمبادرات والأخذ بها وتحويلها إلى واقع، ليكون الشباب هم صناع تلك القرارات.

وذكر أن الشباب في الهيئة يمثلون النسبة الأكبر من موظفيها، ولأهمية دورهم في بناء الوطن حرصنا على تضامن أجيالنا في الهيئة من خلال نقل المعرفة والتجارب من أصحاب الخدمة الطويلة في تخصصات الإسعاف والإنقاذ والإطفاء والحماية المدنية بالإضافة للتعامل مع المواد الخطرة إلى شبابنا من التعيينات الجديدة ليكتسبوا المعرفة ويطلعوا على تجارب أصحاب الخبرات في هذه الخدمات.

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