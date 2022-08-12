نورة الكعبي: الاستثمار في الشباب أساس تطور الأمم

المصدر: دبي - البيان

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قالت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب إن الاستثمار في الشباب وتمكينهم ومنحهم ما يحتاجون إليه من دعم لتكون مساهمتهم فاعلة في بناء أوطانهم ومجتمعاتهم، هو الأساس لتطور الأمم، فالشباب هم رأس المال الحقيقي والأداة الفاعلة لتحقيق الإنجازات وبناء مستقبل مستدام، ليكون على قدر المسؤولية والعزم وليستحق التبوؤ في مناصب قيادية، حيث إنه من المهم تواجد الشباب في دائرة صناعة القرار لما لهذا من أهمية في استشراف المستقبل المستدام للعالم كله.



صوت الشباب



ونوهت معاليها إلى أن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل خاص تهتم بسماع صوت الشباب وتلبية تطلعاتهم، فأطلقت الاستراتيجيات التي تعنى بالاستثمار في مواهبهم وإبداعاتهم وطاقاتهم مثل الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية، وأطلقت عدداً من المبادرات وأسست الهيئات الخاصة بهم مثل المؤسسة الاتحادية للشباب التي تهتم بتعزيز تمكين وإشراك الشباب في مختلف قطاعات المجتمع، حيث تقوم المؤسسة حالياً بتنفيذ 35 مبادرة شبابية وعملت على افتتاح 15 مركزاً شبابياً إبداعياً في مختلف أنحاء الدولة.

وأكدت معاليها في ختام تصريحها أن دولة الإمارات العربية المتحدة لا تهتم بالشباب الإماراتي فحسب، بل بالشباب من كل أنحاء العالم، وخير دليل على ذلك هو أن الشباب العربي اختار الدولة، ولـ10 سنوات متتالية، أفضل بلد للعيش والعمل، وهو ما يدل على أن استراتيجية الدولة في استقطاب الشباب المبدع والعناية به وتوفير البيئة الإبداعية المثلى له تؤتي ثمارها وتعزز من قدرات البلاد والشباب على حد سواء.

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