مجلس شباب وزارة الصحة يحتفي باليوم العالمي للشباب

المصدر: دبي - وام

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احتفى مجلس شباب وزارة الصحة ووقاية المجتمع باليوم العالمي للشباب من خلال تنظيم عدد من الفعاليات تضمنت جلسة حوارية بعنوان: «تضامن الأجيال»، وتنظيم ورش عمل تفاعلية وأنشطة ترفيهية بحضور عدد من موظفي الوزارة الشباب.

وسلطت الجلسة الحوارية الضوء على مضامين شعار اليوم العالمي للشباب هذا العام: «التضامن بين الأجيال: خلق عالم لكافة الأعمار»، والذي يؤكد أهمية جهود الشباب ودورهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجتمعاتهم من خلال إنجازاتهم وابتكاراتهم في مختلف القطاعات باعتبارهم عماد المستقبل.

وركزت الجلسة على دور الأنشطة المشتركة بين الأجيال، والتي تؤدي إلى تعزيز الترابط الاجتماعي وتقوية التضامن فيما بينهم.

طاقة واعدة

وقال الدكتور راشد إسماعيل الهاشمي رئيس مجلس شباب وزارة الصحة ووقاية المجتمع: إن مجلس شباب الوزارة يمثل طاقة واعدة ورؤية مستقبلية تسهم في تعزيز الابتكار ومواصلة مسيرة الإنجازات الصحية بفضل دعم قيادتنا الحكيمة التي آمنت أن لدى الشباب الإماراتي العديد من الإمكانيات التي يمكن توظيفها في قيادة مسيرة التنمية المستدامة في الدولة، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة بدعم الجهود الحكومية للحفاظ على صحة المجتمع.

وأكد حرص مجلس شباب وزارة الصحة ووقاية المجتمع على تقديم مبادرات وإنجازات فريدة تشكل رافداً لتحقيق استراتيجية الوزارة، حيث يقوم المجلس بتقديم الدعم للقيادة العليا في الوزارة من خلال مناقشة التحديات التي تواجه العمل، للخروج بأفضل التوصيات والحلول للتغلب عليها بالإضافة إلى ربط أفكار الشباب في الوزارة مع رؤية المجلس الذي يختص بوضع استراتيجية للشباب بما يتوافق مع التوجهات المستقبلية للدولة.

ولاقت الفعاليات التي نظمها المجلس تفاعلاً وإقبالاً من شباب الوزارة الذين أكدوا أن دولة الإمارات تؤمن بشبابها وبقدراتهم على الابتكار والإبداع، وأشادوا بالبيئة الإيجابية التي توفرها وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتنمية روح المسؤولية والقيادة لدى الشباب خلال مسيرة عملها واستشرافها لمسارات الرعاية الصحية المستقبلية.

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