أبوظبي تشهد تقلباً في الأحوال جوية وسقوط أمطار

المصدر: البيان

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يتوقع أن تشهد الأحوال الجوية تقلباً في إمارة أبوظبي بين يومي الأحد 14 والخميس 18 أغسطس 2022، من خلال تشكل سُحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة مع انخفاض واضح في درجات الحرارة.

ودعا المكتب الاعلامي لحكومة أبوظبي، الجمهور إلى القيادة بحذر مع ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة والتقيد بحدود السرعة، وأخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن مناطق جريان الأودية وتجمع المياه.

كما يُنصح بعدم ارتياد الشواطئ عند اضطراب البحر وارتفاع المدّ، مع الحرص على متابعة نشرات الطقس الرسمية للتأكد من الظروف الجوية.

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