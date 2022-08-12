طلوع نجم الكليبين في الجزيرة العربية

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بدأ طلوع نجم "الكليبين" في وسط الجزيرة العربية أمس الخميس 11 أغسطس، ويشاهَد فوق الأفق الجنوبي الشرقي.

وكشف إبراهيم الجروان رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك أن هناك بعض التغيرات الطبيعية تحدث مع طلوع "الكليبين" حيث يبرد باطن الأرض وترتفع الرطوبة.

و"الكليبين" نجمان جنوبيان، ويرجع تسميتهما إلى "الكَلَب" أي الجهد والعطش.

وأوضح إبراهيم الجروان أن "الكليبيين"هو أول نجوم موسم (مرخيات القايد) قيل لأن عذوق النخل المحملة بالرطب الناضج تتثاقل، وقيل لأن القلادة او الحبل على عنق الناقة يرتخي من ضعف الناقة و هزالها في نهاية موسم القيظ.

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