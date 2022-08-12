محمد بن زايد يبحث هاتفياً مع جونسون العلاقات والقضايا الإقليمية والدولية

المصدر: أبوظبي - وام

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بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، خلال اتصال هاتفي أمس، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها ودفعها إلى الأمام في مختلف المجالات، وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. وتبادل الجانبان، خلال الاتصال، وجهات النظر حول التداعيات الدولية الناتجة عن أزمة أوكرانيا، خاصة فيما يتعلق بأمن الطاقة والغذاء، مؤكدين أهمية العمل على تعزيز أسس السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي.



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