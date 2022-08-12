الإمارات أبهرت العالم في دعم وتمكين الشباب

المصدر: القاهرة - محمد خالد

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أشادت الدكتورة مشيرة أبو غالي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، بتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم وتمكين الشباب، بوصفها ثقافة وطنية تحظى باحترام وتقدير العالم؛ إذ إن الدولة بدأت تجربتها من حيث انتهى الآخرون وحققت نجاحات مختلفة.

وأشارت أبو غالي في تصريحات خاصة لـ«البيان» من العاصمة المصرية القاهرة، إلى أن هذه الثقافة الإماراتية وهذا الاهتمام البارز بدعم وتمكين الشباب تجلى في عديد من المبادرات والقرارات، من بينها على سبيل المثال تعيين أصغر وزيرة، وهي معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، بما يؤكد نهج الدولة الراسخ والتزامها بدعم القيادات الشابة.

وتأتي هذه التصريحات على هامش انعقاد فعاليات الملتقى الأول «حديث الشباب العربي لبناء الوعي» تحت شعار «أجيال تدعم قضايا الأمة»، اليوم ويستمر على مدى ثلاثة أيام بالقاهرة، ويشارك مجلس شباب «البيان» في الملتقى وذلك ممثلاً في الزميلتين ناهد مبارك وجمانة البلوشي.

وأفادت أبو غالي بأن معالي شما المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، نجحت بشكل كبير من خلال وجودها في ذلك المنصب في المساهمة في إطلاق مبادرات ملهمة وفعاليات مختلفة على مستوى الدولة تستهدف الشباب.

وتنطلق أعمال منتدى «حديث الشباب العربي لبناء الوعي» تحت شعار «أجيال تدعم قضايا الأمة» بتنظيم مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة في مصر، ويمتد على مدار 3 أيام بالقاهرة.

ويستهدف المنتدى العمل على مواجهة الشائعات وتوعية الشباب بالأحداث الحقيقية وعدم تغييب العقول وإسهام الشباب في الوعي الجمعي فكرياً وسلوكياً، مما سيؤدي إلى توحيد الجهود دون إحداث اختراقات في جسد الأمة العربية.

وفي سياق حديثها عن تجربة الإمارات، أشارت مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، إلى دور المؤسسة الاتحادية للشباب ومجالس الشباب في الإمارات، والجهود البارزة في سياق دعم وتمكين الشباب.

وأردفت: «بشكل شخصي، انبهرت عندما زرت جناح الشباب في إكسبو دبي.. كانت تجربة رائعة ومبدعة تبرز التمكن في كل مجالات العمل التي تستهوي الشباب، لقد استطاعت دولة الإمارات أن تخلق جيلاً جديداً من القيادات لتولي مواقع صناعة القرار ومراكز مهمة في مجالات وقطاعات مختلفة».

وقد أبرز الجناح في معرض إكسبو 2020 دبي النموذج الإماراتي لتمكين وإشراك الشباب من خلال برامج وأنشطة للمؤسسة الاتحادية للشباب ومركز الشباب العربي، عبر تقديم قصة الإنسان وقدراته.

ولفتت أبو غالي في السياق ذاته إلى جهود الدولة بشكل خاص في تمكين الشباب الإماراتي على مستوى ريادة الأعمال والبحث العلمي، وأيضاً تمكين الفتاة الإماراتية في مجالات مختلفة، موضحة أنه في المجالات كافة استطاعت دولة الإمارات بناء جيل قوي لديه القدرة العلمية والطاقة الإبداعية الخلاقة لقيادة المستقبل.

وإلى ذلك، قالت مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة: «إن دور الإمارات لم يتوقف داخل حدود الدولة، إنما ظهرت بصمات الإمارات بقوة خارج حدودها».

وأشارت إلى النجاحات الهائلة التي حققها الشباب الإماراتي من خلال تلك المشاركات، من بينها ما تم تحقيقه في مجال علوم الفضاء الذي يحظى باهتمام واسع بالدولة، ومع الحصول على منح دراسية في «ناسا».

وأشارت إلى أن الإمارات تحرص على دعم شبابها بالخارج أيضاً، من خلال المنح الدراسية، ودعم الابتكارات المختلفة، مستشهدة بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى فرنسا، والتي التقى خلالها مع عدد من الطلبة الإماراتيين.

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