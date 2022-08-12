عائشة الرميثي: مبادرات متنوعة لـ«كهرباء دبي» لتأهيل الشباب

المصدر: دبي - البيان

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قالت عائشة محمد الرميثي، رئيس مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي: تتبنى الهيئة استراتيجية متكاملة لتأهيل الشباب للمشاركة في مختلف مواقع العمل الوطني، إيماناً منا بأن شباب اليوم هم قادة المستقبل وحجر الأساس في ضمان مستقبل أكثر إشراقاً لأجيالنا القادمة.

وتولي الهيئة أهمية بالغة لدعم مجلس الشباب في الهيئة، وتعزيز دوره في مد جسور التواصل مع مجالس الشباب في كافة أرجاء الدولة لترسيخ مشاركتهم الإيجابية في مسيرة تميز الهيئة، وتنافسية الدولة في كافة المجالات، إلى جانب تقوية أواصر التواصل البنّاء بين الموظفين الشباب والإدارة العليا للهيئة لإيصال اقتراحاتهم وآرائهم وابتكاراتهم.

وأطلق المجلس منذ أكتوبر 2019 وحتى أغسطس 2022 العديد من المبادرات، وأكثر من 10 منصات اتصال لدعم جسور التواصل بينه وبين موظفي الهيئة من الشباب، كما نظم ما يزيد على 65 فعالية، وقرابة 25 محاضرة توعوية، و4 رحلات تثقيفية وزيارات ميدانية، وشارك في 7 منتديات ومؤتمرات عالمية، كما تم انتداب عدد من أعضاء المجلس في 2 من البرامج الوطنية والعالمية. ووصلت نسبة سعادة موظفي الهيئة من الشباب خلال العام 2021 عن إجمالي فعاليات المجلس ومبادراته إلى 94%.

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